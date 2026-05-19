ミニストップはミニストップオンラインにて、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ&ディアダニエル」と「マイメロディ&クロミ」デザインの、キュートなプールバッグ風ミニポーチ付きスイーツの予約受付を開始します。日焼けした「ハローキティ&ディアダニエル」と「マイメロディ&クロミ」の可愛いデザインです♪ ５月１９日（火）１０時より受付を開始し、８月７日（金）１８時以降に指定店舗にてお受け取りいただきます。 繰り返し使用可能でキュートな、プールバッグ風ミニポーチ付きスイーツをお楽しみください。

【商品情報】

●商品名：ハローキティ&ディアダニエル デザインミニポーチ付きクッキー（左） マイメロディ&クロミ デザインミニポーチ付きココアクッキー（右） © ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L671177 ●本体価格:７００円 （税込：７７０．００円）※1 ●予約期間：２０２６年５月１９日（火）１０時～５月２６日（火）１８時※2 詳細はこちらをご確認ください。ミニストップオンライン特集ページURL：https://online.ministop.co.jp/Page/sanriosweets.aspx ●受取日時：２０２６年８月７日（金）１８時～８月１４日（金）２３時５９分 ●商品特長： 株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ&ディアダニエル」と「マイメロディ&クロミ」の、プールバッグ風デザイン で、リップなどのちょっとした小物を入れられます♪※クッキーとココアクッキーでデザインは異なります。 ※1 標準税率１０％適用商品です。 ※2 ご予約にはミニストップオンラインの会員登録（無料）が必要です。

【ハローキティ&ディアダニエル ポーチサイズ 縦約１０ｃｍ×横約１２ｃｍ×マチ約４ｃｍ】

【マイメロディ&クロミ ポーチサイズ 縦約１０ｃｍ×横約１２ｃｍ×マチ約４ｃｍ】