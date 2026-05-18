光放つ肌へ。肌そのものの輝きを呼び覚ます、スキンケア　クレ・ド・ポー ボーテ キーラディアンスケアから、ミニサイズ登場　2026年7月21日（火）発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社資生堂

　　　　　　　　　　　　　　　【クレ・ド・ポー ボーテ キーラディアンスケア ミニサイズ】

　グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、スキンケアライン「キーラディアンスケア」より、ローションとモイスチャライザーのミニサイズ【全6品・参考小売価格3,850～6,600円（税込）】を2026年7月21日（火）より全国一斉発売いたします。*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）



◆キーラディアンスケアは、美容液・ローション・モイスチャライザー（乳液またはクリーム）の3ステップで、輝きを生み出し、育み、高めるクレ・ド・ポー ボーテの基本となるスキンケアラインです。


◆独自のサイエンスアプローチ「肌の知性※1」に着目。複合成分ラディアントリリーエキスGL※2を配合。乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守り、生きいきとした輝きを保ち続けます。


◆ローションは、独自の発酵美容成分「プレシャス米麹発酵エキス※3」を配合。角層深部※4に閉じ込める独自の浸透技術により、濃密なうるおいで肌を満たし、透明感あふれるつややかな肌へ導きます。


◆モイスチャライザーは、日中用と夜用、それぞれに乳液とクリームがラインナップします。日中と夜の肌のメカニズムに着目。先端のサイエンスでアプローチします。



※1 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


※2 保湿・整肌(マドンナリリー花エキス、グリセリン)


※3 保湿（アスペルギルス培養物）


※4 角層まで



《発売背景》


　キーラディアンスケアは、美容液・ローション・モイスチャライザー（乳液またはクリーム）の3ステップで、輝きを生み出し、育み、高めるクレ・ド・ポー ボーテの基本となるスキンケアラインです。2024年に美容液、2025年にローションとモイスチャライザーをリニューアル発売。先端のサイエンスアプローチや使用感が高く評価され、ベストコスメを多数受賞しました。


　そして、2026年、ローションとモイスチャライザーのミニサイズを発売します。約2週間キーラディアンスケアを堪能できるサイズで、トライアルや、旅行にも最適です。




【商品概要】＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）


■商品名・容量・価格


クレ・ド・ポー ボーテ　ローションエサンシエルA


＜化粧水＞（モイスト）


75mL



6,000円


（税込6,600円）






■商品特長


たっぷりの発酵エキスを角層深部*1に閉じ込める独自の浸透技術により、


美しくしなやかな肌へ導くエッセンスローション。


濃密なうるおいで肌を満たし、肌あれや乾燥を防いで、


透明感あふれるつややかな肌へ導きます。



クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*2に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。



独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*3配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。



*1 角層まで


*2 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


*3 マドンナリリー花エキス、グリセリン



卓越した手応え


○優れた浸透力で瞬時に肌になじみ、濃密なうるおいで肌を満たします。


○乾燥による小じわを目立たなくする*4とともに、きめの一つひとつにうるおいを与え、毛穴を目立たなくし、なめらかで洗練された肌へ導きます。


○たっぷりのエキスとうるおいを含み、使ったその瞬間うるおいを高め、つややかに輝く健康的な肌を保ちます。


*4 効能評価試験済み



知性を結集させた技術と成分


○肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。


○米と麹菌の4万通りの組み合わせから選び抜かれた独自の発酵美容成分、プレシャス米麹発酵エキス*5（保湿）を豊富に配合。


○効果的に角層への浸透を促す独自技術、ニュートリハイドロストックテクノロジーを採用。うるおいを高めながら、肌表面のキメを均一に整え、若々しい輝きと弾むような感触をもたらします。


○乾燥ダメージによる肌あれを防ぐローズマリー葉エキスGL*6 （保湿）配合。


*5 アスペルギルス培養物


*6 ローズマリー葉エキス、グリセリン



肌に応える歓び


○まろやかで濃密なテクスチャーが肌と一体化するようになじみ、瞬時に肌をやわらげて心地よさをもたらします。


○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。


○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）



＜ご使用法＞


●朝・夜、クレ・ド・ポー　ボーテ　ル・セラムIIの後にお使いいただくことをおすすめします。


●コットンまたは手にディスペンサー3回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。




■商品名・容量・価格


クレ・ド・ポー ボーテ　ローションエサンシエルC


＜化粧水＞（クリア）


75mL



6,000円


（税込6,600円）






■商品特長


たっぷりの発酵エキスを角層深部*1に閉じ込める独自の浸透技術により、


美しくしなやかな肌へ導くエッセンスローション。


みずみずしいうるおいで肌を満たし、明るくクリアに整え、


透明感あふれる清らかな肌へ導きます。



クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*2に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。



独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*3配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。



*1 角層まで


*2 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


*3 マドンナリリー花エキス、グリセリン



卓越した手応え


○優れた浸透力で瞬時に肌になじみ、濃密なうるおいで肌を満たします。


○乾燥による小じわを目立たなくする*4とともに、きめの一つひとつにうるおいを与え、毛穴を目立たなくし、なめらかで洗練された肌へ導きます。


○たっぷりのエキスとうるおいを含み、使ったその瞬間うるおいを高め、つややかに輝く健康的な肌を保ちます。


*4 効能評価試験済み



知性を結集させた技術と成分


○肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。


○米と麹菌の4万通りの組み合わせから選び抜かれた独自の発酵美容成分、プレシャス米麹発酵エキス*5（保湿）を豊富に配合。


○効果的に角層への浸透を促す独自技術、ニュートリハイドロストックテクノロジーを採用。うるおいを高めながら、肌表面のキメを均一に整え、若々しい輝きと弾むような感触をもたらします。


○なめらかな質感へ導くために、肌のキメを整えるハマメリス葉エキス（キメ整え）配合。


*5 アスペルギルス培養物



肌に応える歓び


○軽やかでみずみずしいテクスチャーが肌と一体化するようになじみ、肌がリフレッシュしたような透明感のある印象へと誘います。


○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。


○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）



＜ご使用法＞


●朝・夜、クレ・ド・ポー　ボーテ　ル・セラムIIの後にお使いいただくことをおすすめします。


●コットンまたは手にディスペンサー3回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。




■商品名・容量・価格


クレ・ド・ポー ボーテ　エマルションプロテクトゥリス（ジュール）


＜乳液＞（日中用）


30mL


SPF25・PA+++



3,500円


（税込3,850円）






■商品特長


昼の肌リズムに着目し、紫外線や乾燥などの環境ダメージから守る


日中用の乳液。


みずみずしいうるおいを与え、ふっくら弾む、すこやかな肌へ導きます。



クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。



独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。



*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン



卓越した手応え


○日中の肌に必要なうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。


○紫外線や乾燥などの環境ダメージに晒されやすい日中の肌をしっかりと守り、ダメージを防ぎます。


○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。


○使うたびに、生きいきと弾むようなふっくらとした肌へ導きます。


*3効能評価試験済み



知性を結集させた技術と成分


○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。


○独自技術デイリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を守る働きが高まる日中の肌を、重点的にうるおいでケアします。


○生体模倣技術を応用した革新的なフォーミュラを採用。角層の深部までうるおいを行き渡らせ、保持します。



肌に応える歓び


○フレッシュで軽やかなテクスチャーが瞬時に肌へなじみ、心地良く朝の肌を包み込みます。


○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。


○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）



＜ご使用法＞


●朝、化粧水の後、コットンまたは手にディスペンサー2回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。




■商品名・容量・価格


クレ・ド・ポー ボーテ　クレームプロテクトゥリスR（ジュール）


＜乳液・クリーム＞（日中用）


12g


SPF25・PA+++



3,800円　


（税込4,180円）







■商品特長


昼の肌リズムに着目し、紫外線や乾燥などの環境ダメージから守る


日中用のクリーム。


濃密なうるおいを与え、ハリ・弾力のあるすこやかな肌へ導きます。



クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。



独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。



*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン



卓越した手応え


○日中の肌に必要な豊かなうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。


○紫外線や乾燥などの環境ダメージに晒されやすい日中の肌をしっかりと守り、ダメージを防ぎます。


○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。


○使うたびに、生きいきとしたハリ・弾力が溢れる肌へ導きます。


*3効能評価試験済み



知性を結集させた技術と成分


○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。


○独自技術デイリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を守る働きが高まる日中の肌を、重点的にうるおいでケアします。


○生命力みなぎる樹木の力強いパワーに着目し、その恵みを凝縮したハリ保湿成分（クチナシ果実エキス、グリセリン）を配合。


○選び抜かれた上質なオイルをブレンドした特別 なフォーミュラを採用。角層の深くまで浸透し、贅沢なうるおいを届けます。



肌に応える歓び


○シルクのように軽やかでなめらかなテクスチャーが素早くなじみ、べたつくことなく心地よく朝の肌を包み込みます。


○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。


○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）



＜ご使用法＞


●朝、化粧水の後、指先にパール粒2コ分を目安にとり、顔全体にていねいになじませます。




■商品名・容量・価格


クレ・ド・ポー ボーテ　エマルションアンタンシヴ（ニュイ）


＜乳液＞（夜用）


30mL



4,000円


（税込4,400円）






■商品特長


夜の肌リズムに着目し、日中に乾燥などの環境ダメージを受けた肌を


優しくケアする夜用の乳液。


みずみずしいうるおいを与え、ふっくら弾む、すこやかな肌へ導きます。



クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。



独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。



*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン



卓越した手応え


○夜の肌に必要なうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。


○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。


○使うたびに、生きいきと弾むようなふっくらとした肌へ導きます。


*3効能評価試験済み



知性を結集させた技術と成分


○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。


○独自技術ナイトリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を生み出す働きが高まる夜の肌を、重点的にうるおいでケアします。


○生体模倣技術を応用した革新的なフォーミュラを採用。角層の深部までうるおいを行き渡らせ、保持します。



肌に応える歓び


○みずみずしく軽やかなテクスチャーが瞬時に肌へなじみ、心地良く夜の肌を包み込みます。


○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。


○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）



＜ご使用法＞


●夜、化粧水の後、コットンまたは手にディスペンサー2回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。




■商品名・容量・価格


クレ・ド・ポー ボーテ　クレームアンタンシヴR（ニュイ）


＜乳液・クリーム＞（夜用）


12g



4,400円


（税込4,840円）







■商品特長


夜の肌リズムに着目し、日中に乾燥などの環境ダメージを受けた肌を


優しくケアする夜用のクリーム。


濃密なうるおいを与え、ハリ・弾力のあるすこやかな肌へ導きます。



クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。



独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。



*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。


*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン



卓越した手応え


○夜の肌に必要な豊かなうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。


○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。


○使うたびに、生きいきとしたハリ・弾力が溢れる肌へ導きます。


*3効能評価試験済み



知性を結集させた技術と成分


○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。


○独自技術ナイトリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を生み出す働きが高まる夜の肌を、重点的にうるおいでケアします。


○生命力みなぎる樹木の力強いパワーに着目し、その恵みを凝縮したハリ保湿成分（ネムノキ樹皮エキス、サトザクラ花エキス、グリセリン）を配合。


○選び抜かれた上質なオイルをブレンドした特別なフォーミュラを採用。角層の深くまで浸透し、贅沢なうるおいを届けます。



肌に応える歓び


○ベルベットのようになめらかでこくのあるテクスチャーが溶け込むようなじみ、べたつくことなく心地よく夜の肌を包み込みます。


○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。


○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）



＜ご使用法＞


●夜、化粧水の後、指先にパール粒2コ分を目安にとり、顔全体にていねいになじませます。




■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト


https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=tru90


■クレ・ド・ポー ボーテ 公式 Instagram


https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/


■クレ・ド・ポー ボーテジャパン公式 X


https://x.com/cledepeau_japan




▼ ニュースリリース


https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004179&rt_pr=tru90(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004179&rt_pr=tru90)



▼ 資生堂 企業情報


https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru90