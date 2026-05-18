光放つ肌へ。肌そのものの輝きを呼び覚ます、スキンケア　クレ・ド・ポー ボーテ キーラディアンスケアから、ミニサイズ登場　2026年7月21日（火）発売

株式会社資生堂【クレ・ド・ポー ボーテ キーラディアンスケア ミニサイズ】

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、スキンケアライン「キーラディアンスケア」より、ローションとモイスチャライザーのミニサイズ【全6品・参考小売価格3,850～6,600円（税込）】を2026年7月21日（火）より全国一斉発売いたします。*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

◆キーラディアンスケアは、美容液・ローション・モイスチャライザー（乳液またはクリーム）の3ステップで、輝きを生み出し、育み、高めるクレ・ド・ポー ボーテの基本となるスキンケアラインです。

◆独自のサイエンスアプローチ「肌の知性※1」に着目。複合成分ラディアントリリーエキスGL※2を配合。乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守り、生きいきとした輝きを保ち続けます。

◆ローションは、独自の発酵美容成分「プレシャス米麹発酵エキス※3」を配合。角層深部※4に閉じ込める独自の浸透技術により、濃密なうるおいで肌を満たし、透明感あふれるつややかな肌へ導きます。

◆モイスチャライザーは、日中用と夜用、それぞれに乳液とクリームがラインナップします。日中と夜の肌のメカニズムに着目。先端のサイエンスでアプローチします。

※1 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

※2 保湿・整肌(マドンナリリー花エキス、グリセリン)

※3 保湿（アスペルギルス培養物）

※4 角層まで

《発売背景》

キーラディアンスケアは、美容液・ローション・モイスチャライザー（乳液またはクリーム）の3ステップで、輝きを生み出し、育み、高めるクレ・ド・ポー ボーテの基本となるスキンケアラインです。2024年に美容液、2025年にローションとモイスチャライザーをリニューアル発売。先端のサイエンスアプローチや使用感が高く評価され、ベストコスメを多数受賞しました。

そして、2026年、ローションとモイスチャライザーのミニサイズを発売します。約2週間キーラディアンスケアを堪能できるサイズで、トライアルや、旅行にも最適です。

【商品概要】＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ ローションエサンシエルA

＜化粧水＞（モイスト）

75mL

6,000円

（税込6,600円）

■商品特長

たっぷりの発酵エキスを角層深部*1に閉じ込める独自の浸透技術により、

美しくしなやかな肌へ導くエッセンスローション。

濃密なうるおいで肌を満たし、肌あれや乾燥を防いで、

透明感あふれるつややかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*2に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*3配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1 角層まで

*2 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*3 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○優れた浸透力で瞬時に肌になじみ、濃密なうるおいで肌を満たします。

○乾燥による小じわを目立たなくする*4とともに、きめの一つひとつにうるおいを与え、毛穴を目立たなくし、なめらかで洗練された肌へ導きます。

○たっぷりのエキスとうるおいを含み、使ったその瞬間うるおいを高め、つややかに輝く健康的な肌を保ちます。

*4 効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。

○米と麹菌の4万通りの組み合わせから選び抜かれた独自の発酵美容成分、プレシャス米麹発酵エキス*5（保湿）を豊富に配合。

○効果的に角層への浸透を促す独自技術、ニュートリハイドロストックテクノロジーを採用。うるおいを高めながら、肌表面のキメを均一に整え、若々しい輝きと弾むような感触をもたらします。

○乾燥ダメージによる肌あれを防ぐローズマリー葉エキスGL*6 （保湿）配合。

*5 アスペルギルス培養物

*6 ローズマリー葉エキス、グリセリン

肌に応える歓び

○まろやかで濃密なテクスチャーが肌と一体化するようになじみ、瞬時に肌をやわらげて心地よさをもたらします。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●朝・夜、クレ・ド・ポー ボーテ ル・セラムIIの後にお使いいただくことをおすすめします。

●コットンまたは手にディスペンサー3回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ ローションエサンシエルC

＜化粧水＞（クリア）

75mL

6,000円

（税込6,600円）

■商品特長

たっぷりの発酵エキスを角層深部*1に閉じ込める独自の浸透技術により、

美しくしなやかな肌へ導くエッセンスローション。

みずみずしいうるおいで肌を満たし、明るくクリアに整え、

透明感あふれる清らかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*2に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*3配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1 角層まで

*2 「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*3 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○優れた浸透力で瞬時に肌になじみ、濃密なうるおいで肌を満たします。

○乾燥による小じわを目立たなくする*4とともに、きめの一つひとつにうるおいを与え、毛穴を目立たなくし、なめらかで洗練された肌へ導きます。

○たっぷりのエキスとうるおいを含み、使ったその瞬間うるおいを高め、つややかに輝く健康的な肌を保ちます。

*4 効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○肌がもつ乾燥ダメージへの抵抗力に着目。

○米と麹菌の4万通りの組み合わせから選び抜かれた独自の発酵美容成分、プレシャス米麹発酵エキス*5（保湿）を豊富に配合。

○効果的に角層への浸透を促す独自技術、ニュートリハイドロストックテクノロジーを採用。うるおいを高めながら、肌表面のキメを均一に整え、若々しい輝きと弾むような感触をもたらします。

○なめらかな質感へ導くために、肌のキメを整えるハマメリス葉エキス（キメ整え）配合。

*5 アスペルギルス培養物

肌に応える歓び

○軽やかでみずみずしいテクスチャーが肌と一体化するようになじみ、肌がリフレッシュしたような透明感のある印象へと誘います。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●朝・夜、クレ・ド・ポー ボーテ ル・セラムIIの後にお使いいただくことをおすすめします。

●コットンまたは手にディスペンサー3回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ エマルションプロテクトゥリス（ジュール）

＜乳液＞（日中用）

30mL

SPF25・PA+++

3,500円

（税込3,850円）

■商品特長

昼の肌リズムに着目し、紫外線や乾燥などの環境ダメージから守る

日中用の乳液。

みずみずしいうるおいを与え、ふっくら弾む、すこやかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○日中の肌に必要なうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。

○紫外線や乾燥などの環境ダメージに晒されやすい日中の肌をしっかりと守り、ダメージを防ぎます。

○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。

○使うたびに、生きいきと弾むようなふっくらとした肌へ導きます。

*3効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。

○独自技術デイリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を守る働きが高まる日中の肌を、重点的にうるおいでケアします。

○生体模倣技術を応用した革新的なフォーミュラを採用。角層の深部までうるおいを行き渡らせ、保持します。

肌に応える歓び

○フレッシュで軽やかなテクスチャーが瞬時に肌へなじみ、心地良く朝の肌を包み込みます。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●朝、化粧水の後、コットンまたは手にディスペンサー2回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ クレームプロテクトゥリスR（ジュール）

＜乳液・クリーム＞（日中用）

12g

SPF25・PA+++

3,800円

（税込4,180円）

■商品特長

昼の肌リズムに着目し、紫外線や乾燥などの環境ダメージから守る

日中用のクリーム。

濃密なうるおいを与え、ハリ・弾力のあるすこやかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○日中の肌に必要な豊かなうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。

○紫外線や乾燥などの環境ダメージに晒されやすい日中の肌をしっかりと守り、ダメージを防ぎます。

○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。

○使うたびに、生きいきとしたハリ・弾力が溢れる肌へ導きます。

*3効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。

○独自技術デイリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を守る働きが高まる日中の肌を、重点的にうるおいでケアします。

○生命力みなぎる樹木の力強いパワーに着目し、その恵みを凝縮したハリ保湿成分（クチナシ果実エキス、グリセリン）を配合。

○選び抜かれた上質なオイルをブレンドした特別 なフォーミュラを採用。角層の深くまで浸透し、贅沢なうるおいを届けます。

肌に応える歓び

○シルクのように軽やかでなめらかなテクスチャーが素早くなじみ、べたつくことなく心地よく朝の肌を包み込みます。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●朝、化粧水の後、指先にパール粒2コ分を目安にとり、顔全体にていねいになじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ エマルションアンタンシヴ（ニュイ）

＜乳液＞（夜用）

30mL

4,000円

（税込4,400円）

■商品特長

夜の肌リズムに着目し、日中に乾燥などの環境ダメージを受けた肌を

優しくケアする夜用の乳液。

みずみずしいうるおいを与え、ふっくら弾む、すこやかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○夜の肌に必要なうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。

○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。

○使うたびに、生きいきと弾むようなふっくらとした肌へ導きます。

*3効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。

○独自技術ナイトリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を生み出す働きが高まる夜の肌を、重点的にうるおいでケアします。

○生体模倣技術を応用した革新的なフォーミュラを採用。角層の深部までうるおいを行き渡らせ、保持します。

肌に応える歓び

○みずみずしく軽やかなテクスチャーが瞬時に肌へなじみ、心地良く夜の肌を包み込みます。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●夜、化粧水の後、コットンまたは手にディスペンサー2回押し分をとり、ていねいになじませます。コットンをご使用の際は、中指と薬指にのせ指にはさみ、顔の丸みにフィットさせてなじませます。

■商品名・容量・価格

クレ・ド・ポー ボーテ クレームアンタンシヴR（ニュイ）

＜乳液・クリーム＞（夜用）

12g

4,400円

（税込4,840円）

■商品特長

夜の肌リズムに着目し、日中に乾燥などの環境ダメージを受けた肌を

優しくケアする夜用のクリーム。

濃密なうるおいを与え、ハリ・弾力のあるすこやかな肌へ導きます。

クレ・ド・ポー ボーテのスキンケアは、40年以上にも及ぶ独自の皮ふ科学研究から「肌の知性」*1に着目し、輝き続ける肌をサポートするための鍵を見出しました。

独自成分ラディアントリリーエキスGL（保湿・整肌）*2配合。肌のうるおいのバリアを整えて乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守ることで、生きいきとした輝きを保ち続けます。

*1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

*2 マドンナリリー花エキス、グリセリン

卓越した手応え

○夜の肌に必要な豊かなうるおいが長時間続き、みずみずしい透明感と明るい輝きをもたらします。

○乾燥による小じわを目立たなくする*3とともに、きめ細やかでなめらかな肌へ整えます。

○使うたびに、生きいきとしたハリ・弾力が溢れる肌へ導きます。

*3効能評価試験済み

知性を結集させた技術と成分

○クレ・ド・ポー ボーテは、すこやかで美しい肌を保つ鍵となる24時間のリズムに着目した新たなアプローチを開発。日中と夜で変化する肌の活動をうるおいでサポートし、ハリ・弾力を維持します。

○独自技術ナイトリズムファインチューンテクノロジーを搭載。ハリ・弾力を生み出す働きが高まる夜の肌を、重点的にうるおいでケアします。

○生命力みなぎる樹木の力強いパワーに着目し、その恵みを凝縮したハリ保湿成分（ネムノキ樹皮エキス、サトザクラ花エキス、グリセリン）を配合。

○選び抜かれた上質なオイルをブレンドした特別なフォーミュラを採用。角層の深くまで浸透し、贅沢なうるおいを届けます。

肌に応える歓び

○ベルベットのようになめらかでこくのあるテクスチャーが溶け込むようなじみ、べたつくことなく心地よく夜の肌を包み込みます。

○希少なランや天然ローズ、上質なマドンナリリーを中心とした花々を凝縮した、繊細でみずみずしい優美な香りです。

○ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。）

＜ご使用法＞

●夜、化粧水の後、指先にパール粒2コ分を目安にとり、顔全体にていねいになじませます。

■クレ・ド・ポー ボーテ ブランドサイト

https://www.cledepeau-beaute.com/jp/?rt_pr=tru90

■クレ・ド・ポー ボーテ 公式 Instagram

https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

■クレ・ド・ポー ボーテジャパン公式 X

https://x.com/cledepeau_japan

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004179&rt_pr=tru90(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004179&rt_pr=tru90)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru90