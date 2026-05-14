株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ピアノソロ 西村由紀江 40th Anniversary ～ALL TIME BEST」を、2026年5月25日に発売いたします。

1986年『Angelique』でレコードデビューして40年―。 これまでにリリースされた40枚のアルバムよりその時代を象徴する作品を本人がセレクトした40曲に加え、新曲「Energy( エナジー)」、「キ・ラ・リ」を収載した『西村由紀江 40th Anniversary ～ALL TIME BEST』のマッチング楽譜集です。 巻頭には本人からのメッセージ、40周年記念ALL TIME BESTのCDや楽譜集について語ったインタビューをカラーページで掲載。 また、楽譜ページには本人からの演奏ポイント箇所や楽曲、演奏に対するメッセージを書下ろし掲載！ CDと併せて、五感をフル活用して西村由紀江の40年間の軌跡、音楽作品を存分にお楽しみください。 【収載曲】 Saison Concerto／とまどい／琥珀色の風景から／素敵にモーニング／地平線／木漏れ日の中で／オルゴールを聴きながら／更紗のベール／夢を追いかけて～薫のテーマ～／パームトゥリーの下で見る夢は／凪の光景／Objet／夜／風のスキップ／時の輝き／あなたに最高のしあわせを／Blue Horizon／旅／ひだまり／心が満ちる時／誕生／優しさの意味／手紙／明日のために／扉をあけよう／君が想い出になる前に／笑顔に会えたら／耳をすまして／明日を信じて／やさしさ／あなたが輝くとき／ビタミン／ピアノ／微笑みの鐘／出会い／DREAMS／空へ／美しき日々／少女がみたもの／幸せを運ぶピアノ／Energy(エナジー)／キ・ラ・リ -全42曲-

【商品詳細】

ピアノソロ 西村由紀江 40th Anniversary ～ALL TIME BEST

定価：4,400円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/216ページ 発売日：2026年5月25日 ISBN：978-4-636-12587-0 商品コード：GTP01102986 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102986

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