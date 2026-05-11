EVolity、クラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」とのワンストップ連携で、安全運行管理を強化。

EVolity株式会社

EVolity株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：天池 正治、以下「EVolity」）は、法人向けクラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」を展開する株式会社パイ・アール（本社：大阪府大阪市、代表取締役：安田 將佑、以下「パイ・アール」）とのワンストップ連携を開始いたしました。これにより、EVolityのフリートマネジメントサービス（以下「FMS」）上で、車両・電池・充電データと乗務員のアルコール検知情報を一元管理できるようになり、便利で効率的な運用だけでなく、安全運行と法令遵守の実現にも貢献いたします。

パイ・アールは、「飲酒運転撲滅」を社会的使命とし、アルコールチェックの実施だけでなく、「飲酒に対する意識改革」「虚偽報告・不正の防止」「社員と会社双方を守る」ことを目的としたクラウドサービスを提供しています。

同社が開発・運営する「アルキラーNEX」は、息を吹き込むだけで「いつ・どこで・だれが」検知を行ったかを正確に記録し、クラウド上で管理できるシステムとして、白ナンバー事業者を中心に5,200社以上に導入されています。顔認証やワンタイムパスを用いた不正防止機能、Bluetoothによる即時通信、高精度センサーを搭載するなど、業界トップクラスの信頼性を誇ります。

EVolityが提供するFMSは、EVにとどまらずエンジン車を含むあらゆる法人車両を対象に、車両管理・電池管理・充電管理を一体で行える統合プラットフォームです。これまで車両管理の領域では、運行日報の自動作成、CO2削減量や消費電力などEVにまつわる各種データの分析、リース・保険情報の参照といった基盤機能を拡充してきました。

今回の連携により、アルコール検知データをFMSに標準的に取り込み、車両・電池・充電とあわせて安全運行の支援までを統合します。

EVolityは今後も、法人車両を「便利に、そして安全に」使うためのインフラとして、法人様の車両運行業務全体のデジタルトランスフォーメーションを支援することで、より安全で持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

本件イメージ図

◆ EVolity株式会社 概要

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル6階

代表者 ：取締役社長 天池 正治

設立 ：2023年8月

事業内容：商用 EV 向けフリートマネジメント事業（車両・電池・充電管理サービス）、

充電インフラ事業

HP ：https://evolity.co.jp/

◆ 株式会社パイ・アール 概要

所在地 ：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18階

代表者 ：代表取締役 安田 將佑

設立 ：2008年5月

事業内容：クラウドSaaS事業、IoTプロダクト開発、アプリ開発、システムネットワーク開発・運営

HP ：https://pai-r.com

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

EVolity株式会社 広報担当 03-6824-6242 info_web@evolity.jp

株式会社パイ・アール 新規開拓事業部 06-7222-0800 nx@pai-r.com