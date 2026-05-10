カツ丼食えよで事件究明！『まかない刑事の聴取メシ』(森田蓮次)が、コミックDAYSで5月10日より連載配信スタート！

株式会社講談社

ここは取調室。事件究明のための事情聴取で張り詰める空気。しかしなぜかいい匂いが漂ってーー！？美味しいものが大好きな刑事、國村光希がまかない料理を食べた犯人はなんと自供率が100%！まかない刑事が美味いメシで今日も事件解決！刑事ドラマのダシが効いたグルメコメディ！



第1話は常に無料公開。毎週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。



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