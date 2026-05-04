百花繚乱！満開に咲き誇る「さつきフェスティバル」開催

概要

東京都板橋区

毎年多くの方から好評の「さつきフェスティバル」を今年も板橋区役所北館１階イベントスクエアで開催します。本事業は、JA東京あおば及び城北皐月会の協力により区が開催するもので、さつきの展示会や採れたての区内新鮮野菜の販売などを実施し、区内の農業振興に取組みます。

詳細

さつき愛好家が丹精込めて育てた力作を一堂に展示します。

作品の中には小さな豆盆栽から高さ１m以上のさつきまで、色鮮やかで大小様々なさつきが飾られます。また、展示会１日目に審査を実施し、板橋区および日本皐月協会から各賞を贈ります。

【さつきの展示】５月10日(日)～14日(木) ８時30分～17時(※最終日は16時まで)

【さつきの販売】５月11日(月)～14日(木) ９時～17時(※最終日は16時まで)

【区内産農産物販売】５月12日(火)～14日(木) 11時30分～14時(※各日完売次第終了)

区内農家が育てた採れたての新鮮野菜や果物を販売します。

販売会は例年大好評により、お昼過ぎ頃には完売が予想されます。

【園芸教室】

＜寄せ植えバスケットの制作＞

５月15日(金) 10時～11時30分 ※要事前予約制(募集終了)

＜さつきの手入れ教室＞

５月15日(金) 13時30分～15時 ※要事前予約制(募集終了)

担当部署

板橋区 赤塚支所 都市農業係 03-3938-5114

※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。