GW後半から初夏ドライブまで、車内時間をもっと快適に。Ottocastが人気車載ガジェット2製品の五月限定セールを開催！

深圳路知音科技有限公司

Ottocast（オットキャスト）は、ゴールデンウィーク後半から初夏のドライブシーズンに向けて、Amazon.co.jpにおいて、車内時間をより快適にする人気車載ガジェット2製品「OttoAibox P3 Pro」および「Ottocast Mini Tube」を対象とした特別価格キャンペーンを、2026年5月4日より実施いたします。

対象製品は、Android 13搭載AI Box「OttoAibox P3 Pro」と、純正有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化できるコンパクトアダプター「Ottocast Mini Tube」の2製品です。

長距離ドライブ、Uターン移動、週末のお出かけ、家族での車内待機時間など、車内で過ごす時間が長くなりやすい5月。

Ottocastは、ナビ・音楽・通話・アプリ操作をよりスマートにし、移動時間をもっと快適に変える車載体験を提案します。

OttoAibox P3 Pro セール情報

Ottocast五月セールでは、AI Box「OttoAibox P3 Pro」とワイヤレスアダプター「Ottocast Mini Tube」を特別価格で提供

OttoAibox P3 Proは、Android 13システム、ワイヤレスCarPlay、ワイヤレスAndroid Autoを1台にまとめた車載AI Boxです。

通常価格62,999円のところ、五月限定キャンペーンではクーポンコード「GW001P3P」の適用により、41,479円で購入できます。

純正の有線CarPlayまたは有線Android Autoに対応した車両のUSBポートへ接続することで、毎回スマートフォンをケーブル接続する手間を減らし、ナビ・音楽・通話などをよりスムーズに使用できます。

セール概要

Android 13搭載、車内の使い方が広がる

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCZ136S4Android 13搭載AI Box「OttoAibox P3 Pro」が、五月限定キャンペーンで41,479円に[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102847/table/73_1_5073b2587131ecf83c0e23ed86ad7400.jpg?v=202605041151 ]

OttoAibox P3 Proは、Android 13、ワイヤレスCarPlay、ワイヤレスAndroid Autoの3つのシステムを1台に集約したAI Boxです。

通勤時はナビや音楽、週末のドライブではアプリ操作、停車中や休憩中には動画アプリなど、シーンに合わせた車内体験を楽しめます。

また、よく使うアプリや機能へアクセスしやすいUIにより、車内での操作をよりスムーズに行えます。普段の移動から長距離ドライブまで、車内の過ごし方をよりスマートにアップデートします。

3システム一体化で、Google Playからアプリを追加可能

3システム一体化で、車内の使い方が広がる

OttoAibox P3 ProはAndroid 13を搭載し、Google Playから対応アプリを追加できます。

ナビアプリ、音楽アプリ、動画アプリ、SNSなど、普段スマートフォンで使っているアプリを車内でも活用しやすくなります。

8GB RAM＋128GB ROMの大容量仕様により、アプリの起動や画面切り替えも快適に行いやすく、複数のアプリを使う車内シーンにも対応します。また、TFカードによるストレージ拡張にも対応しているため、用途に合わせて保存領域を広げることができます。

HDMI出力対応、後席モニターとの組み合わせにも

Google Play対応で、ナビ・音楽・動画・SNSなど普段使うアプリを車内へ

OttoAibox P3 Proは、HDMI OUTポートを搭載しています。後席モニターやポータブルディスプレイと接続することで、サブディスプレイとして活用できます。

長距離ドライブや家族でのお出かけ時に、前席ではナビを確認しながら、後席では停車中・休憩中のエンタメ用途として使うなど、車内での過ごし方を広げます。

※運転中の動画視聴はお控えください。必ず交通法規を守り、安全な状態でご使用ください。

HDMI出力対応。前席はナビ、後席はエンタメなど、車内の画面を使い分け

より手軽にCarPlay／Android Autoをワイヤレス化したい方には、コンパクトアダプター「Ottocast Mini Tube」も特別価格でご用意しています。

Ottocast Mini Tube セール情報

Ottocast Mini Tubeは、純正の有線CarPlayまたは有線Android Autoを搭載した車両向けのワイヤレス車載アダプターです。

通常価格7,793円のところ、五月限定キャンペーンではクーポンコード「GWCP88T4」の適用により、5,098円で購入できます。

車両の対応USBポートへ接続し、スマートフォンとペアリングすることで、CarPlay／Android Autoをワイヤレスで使用できます。毎回ケーブルを抜き差しする手間を減らし、乗車後のナビ・通話・音楽操作をよりスムーズにします。

セール概要

ケーブル接続の手間を減らし、車内をすっきり

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN超小型ワイヤレスアダプター「Ottocast Mini Tube」が、五月限定キャンペーンで5,098円に[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102847/table/73_2_5bc20e05799079bb07b55f6a948b20c9.jpg?v=202605041151 ]

Ottocast Mini Tubeは、CarPlay／Android Autoをワイヤレス化することで、毎回スマートフォンをケーブルで接続する手間を軽減します。

本体はコンパクトで、USBポートまわりに接続しても場所を取りにくく、運転席まわりをすっきり保ちやすい設計です。

「CarPlayやAndroid Autoをワイヤレス化したいけれど、大きな機器は置きたくない」という方にも使いやすいアダプターです。

ナビ・音楽・通話をワイヤレスで快適に

ケーブルのストレスを減らし、乗るたびにすぐつながるスマートな車内へ

Ottocast Mini Tubeを使えば、対応車両でCarPlay／Android Autoをワイヤレスで使用できます。

ナビアプリ、音楽再生、通話、メッセージ確認など、日常の運転でよく使う機能をよりスムーズに呼び出しやすくなります。

初回設定後、スマートフォンのBluetoothとWi-Fiが有効な場合、前回使用したスマートフォンへ自動的に再接続します。

また、最後に接続された2台のスマートフォンを記憶し、通常は直近で使用した端末を優先して接続します。

CarPlay／Android Autoの音声操作を活用し、画面操作をより少なく

CarPlay／Android Autoを車内でフル活用。ナビ・音楽・通話をもっとスムーズに

CarPlay／Android Autoをワイヤレスで使用できることで、スマートフォン側の対応音声操作も活用しやすくなります。

ナビの目的地設定、音楽再生、通話など、対応する音声操作を利用することで、画面操作を減らしながら車内機能をスマートに使えます。

日常の通勤や買い物、週末のドライブまで、ケーブルに縛られない快適な車内接続を実現します。

購入前の適合確認について

音声操作にも対応。ナビも音楽も通話も、ハンズフリーでスマートに

ご購入前に、スマートフォンを純正ケーブルで車両のUSBポートに接続し、車載ディスプレイにCarPlayまたはAndroid Autoが表示されるかをご確認ください。

表示が確認できる場合、本製品をご使用いただくための基本条件を満たしていることをご確認いただけます。

※すべての車種・年式・スマートフォンとの動作を保証するものではありません。

※車両側の仕様や接続環境により、使用感が異なる場合があります。

※運転中の動画視聴はお控えください。必ず交通法規を守り、安全な状態でご使用ください。

まとめ

GW後半から初夏にかけては、長距離ドライブや週末のお出かけなど、車内で過ごす時間が増えやすい季節です。

Android 13搭載AI Box「OttoAibox P3 Pro」は、Androidシステム、ワイヤレスCarPlay、ワイヤレスAndroid Autoを1台で使いたい方に。

コンパクトアダプター「Ottocast Mini Tube」は、今ある純正CarPlay／Android Autoを手軽にワイヤレス化したい方におすすめです。

Ottocastの五月限定キャンペーンで、車内時間をもっとスマートで快適なものにアップデートしてみてはいかがでしょうか。

オットキャスト 公式サイト

ブランドページ（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/ottocast

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