アートホテル鹿島セントラル ゴールデンウイーク限定ファミリービュッフェ開催（5/2～5/6）





アートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市、総支配人：野水崇司、以下当ホテル）は、ゴールデンウイーク期間の屋外レジャーにおける混雑や天候不安を背景に高まる“屋内で完結する体験ニーズ”に対応し、2026年5月2日（土）～5月6日（水）の期間、1階レストラン「KASHIMA BOLD KITCHEN」にて「ファミリースプリングビュッフェ」を開催します。また、館内では4月5日（日）より鯉のぼり展示がスタートしており、最大10mの鯉のぼり鑑賞やフォトスポットとあわせてお楽しみいただけます。ビュッフェを中心に、食事と鑑賞、撮影体験を組み合わせた構成とし、“食×体験”が一体となった屋内型の新しいゴールデンウイークの過ごし方を提案します。

■ゴールデンウイーク ファミリースプリングビュッフェ

洋食を中心に和食・中華を含む全25品のバラエティ豊かなメニューを取り揃え、家族で楽しめるゴールデンウイーク限定のランチビュッフェを開催します。5月3日・4日・5日の3日間は、12:00～13:00の間、ジューシーに焼き上げたシェフ特製ローストビーフを目の前で切り分けるタイムサービスも予定しています。出来たてならではの香ばしさと臨場感をお楽しみください。さらに、お子さまに人気のメニューを集めたプレートコーナーを設置し、自分だけのランチプレートを作る楽しさも体験でき、世代を問わず満足できる構成としました。屋内で食事と体験を一体的に楽しめる点が特徴であり、天候や混雑を気にせず、親子でゆったりと過ごせる“安心型レジャー”としての価値を提供します。

■鯉のぼり展示2026（展示スタート／設営の裏側）

館内1階モール広場では、高さ20mの吹き抜け空間を活用した最大10m、総数41流の鯉のぼり展示がスタートしました。本展示は、ホテルスタッフが約4日間をかけて設営し、一つひとつ高さや角度を細かく調整することで、空中を泳ぐような立体的な演出を実現しています。本来は屋外で楽しむ季節行事を屋内で体験できる点が特徴であり、天候や混雑に左右されず間近で鑑賞できる“逆説的な体験価値”を創出しています。地域から寄贈された鯉のぼりを活用することで、地域文化の継承と再活用にもつながる展示として展開しています。





空中を泳ぐように広がる鯉のぼりの演出

＜来場者エピソード＞

展示作業を終え、スタッフが片付けをしていた夜、温泉帰りに館内着姿のご家族がモール広場に立ち寄りました。天井いっぱいに泳ぐ鯉のぼりとカラフルなバルーントンネルを見つけると、よちよち歩きの女の子が「あー！あー！」と声を上げながら駆け寄り、夢中で見上げる姿も見られました。「すごいね」「初めて来たけれど見られてよかったね」と笑顔を見せるご家族の姿が印象的でした。バルーントンネルもくぐりたそうにしていましたが、夜も遅かったため「明日また来ようね」と話しながらその場を後に。館内展示ならではの、宿泊客が夜に出会う思いがけない楽しみとしてもご好評をいただいています。

■鯉のぼりトンネル（フォトスポット／お客様の声）

北モールステージでは、バルーンによる鯉のぼりトンネルを設置し、体験型フォトスポットとして展開しています。トンネル状に連なる鯉のぼりは迫力ある空間を生み出し、くぐって遊んだり、家族で写真撮影を楽しめる場として来場者に好評です。屋内で完結するため天候に左右されず、安心して楽しめる点も特徴であり、来場者からは「迫力がある」「子どもが楽しめる」「天候を気にせず過ごせる」といった声が寄せられています。





くぐって楽しめる鯉のぼりトンネル

【ゴールデンウイーク期間限定「春のランチビュッフェ」概要】

名称：ゴールデンウイーク ファミリースプリングビュッフェ

場所：1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

提供期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水）

時間：OPEN／11:30（最終入店13:30） CLOSE／15:00

※90分制

料金：大人3,500円 小学生1,500円 幼児500円（税込）

※3歳以下無料





ビュッフェ料理イメージ

シェフおすすめメニュー：

シェフ特製ローストビーフ（和風グレービーソース）*、春の天麩羅いろいろ、蒸し鶏と野菜の濃厚味噌ラーメン、カシマボールドキッチン特製ご褒美茶漬け（あさりのライスボール）、神栖ピーマンの爽やかクスクスのタブレ（冷製サラダ）など

*5月3日・4日・5日の3日間限定（12:00～13:00の間）で、目の前で切り分けるタイムサービスを実施





シェフ特製ローストビーフ

お子さまプレートコーナー：好きな料理を組み合わせて、自分だけのランチプレートを作る楽しさを体験。プチハンバーグのやわらか煮込み、ジューシー唐揚げ、エビフライ・タルタルソース、シーフードクリームグラタン、フライドポテト、ケチャップライス、ブロッコリーとカリフラワーのスチームをご用意。

予約TEL：0299-95-5522（予約センター 10:00～18:00）

詳細ページ：https://art-kashima-central.com/news/129/

【「鯉のぼり 2026」概要】

名称：鯉のぼり展示 2026

内容：鯉のぼり総数 41流、鯉のぼりバルーントンネル 2個

場所：1階 モール広場

展示期間：2026年5月10日（日）まで

※館内街灯22:00消灯、イルミネーションは夜通し点灯

※見学無料、ご自由にご覧いただけます。





イルミネーションとともに幻想的な夜の空間

お問い合わせ：TEL：0299-95-5520

公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/news/131/

■「アートホテル鹿島セントラル」 概要





【所在地】 〒314-0144 茨城県神栖市大野原4-7-11

【アクセス】

東京駅（八重洲南口）より鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き 高速バス 「アートホテル鹿島セントラル」内バス停まで1時間30分

JR鹿島線「潮来」駅または「鹿島神宮」駅より車で15分、JR成田線「小見川」駅より車で13分

東関東自動車道「潮来」ICより車で10分

【階数】 地上16階建

【客室】 176室／全9タイプ

【レストラン・カフェ】 レストラン4店舗、カフェ1店舗

15階 鉄板焼 楓／1階 日本料理 槙／1階 中国料理 桃鹿楼／1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

1階 SONIA COFFEE

【館内施設・設備】 宴会場／チャペル／神殿／温泉／フロント／ロビー／売店／高速バス待合室／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0299-95-5511（代表） 公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp