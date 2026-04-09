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今年35周年のチキンタツタ®は『機動戦士ガンダム』とコラボ！新商品4種を含む全6商品を4月15日（水）より期間限定販売
定番の「チキンタツタ」に加え、
新「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」＆新「チーズチキンタツタ」
さらに、新商品の「マックフィズ®/マックフロート® 和かんきつヨーグルト味」と
リニューアルした「シャカシャカポテト® じゃがバタ」も！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、長年にわたりご愛顧いただいている定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、さらにサイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新商品「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」（※）を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップで、4月15日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたってご愛顧いただいている人気商品です。今年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”をお楽しみいただきたいとの想いから、今なお根強い人気を誇るTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションいたします。「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツ、辛味のあるソースとともにサンドした商品です。新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。ごま油とネギ・にんにく・生姜の香りが、タツタの旨みを一層引き立てます。中華の風味をアクセントに、タルタルならではのコクと食べやすさを両立した新しい味わいです。さらに“「チキンタツタ」シリーズ”史上初めて「チキンタツタ」にチェダーチーズがはいった新商品「チーズチキンタツタ」も登場いたします。「チキンタツタ」とクリーミーなチェダーチーズが相性抜群で、定番のものとはひと味ちがうおいしさをお楽しみいただけます。
さらに、「チキンタツタ」とともに楽しめるサイドメニュー・デザートドリンクとして、ポテトと相性抜群の「シャカシャカポテト じゃがバタ」が北海道産バターを使用してリニューアル登場するほか、日向夏、甘夏のさわやかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も新登場いたします。
（※日向夏、甘夏の果汁あわせて１％使用）
4月14日（火）より放映開始する新TVCMでは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションをお届けいたします。まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうストーリーです。主要キャラクターが登場する映像で、ファンの皆さまにもお楽しみいただける内容となっています。そして、商品をオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージでご提供するほか、Xキャンペーンなどの各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
新「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」＆新「チーズチキンタツタ」
さらに、新商品の「マックフィズ®/マックフロート® 和かんきつヨーグルト味」と
リニューアルした「シャカシャカポテト® じゃがバタ」も！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、長年にわたりご愛顧いただいている定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、さらにサイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新商品「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」（※）を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップで、4月15日（水）から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
さらに、「チキンタツタ」とともに楽しめるサイドメニュー・デザートドリンクとして、ポテトと相性抜群の「シャカシャカポテト じゃがバタ」が北海道産バターを使用してリニューアル登場するほか、日向夏、甘夏のさわやかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク「マックフィズ 和かんきつヨーグルト味」「マックフロート 和かんきつヨーグルト味」も新登場いたします。
（※日向夏、甘夏の果汁あわせて１％使用）
4月14日（火）より放映開始する新TVCMでは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションをお届けいたします。まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうストーリーです。主要キャラクターが登場する映像で、ファンの皆さまにもお楽しみいただける内容となっています。そして、商品をオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージでご提供するほか、Xキャンペーンなどの各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。