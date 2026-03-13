こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】2026年1月の月間ユーザー数 過去最高の4,470万MUBを記録 2か月連続の記録更新
コネクテッドTVの月間ユーザー数が過去最高記録を更新 20歳から34歳の視聴ユーザー数が150％と大幅伸長し全体を牽引
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2026年1月の月間ユーザー数（MUB）が4,470万ユニークブラウザ（※1）を記録し、2か月連続で過去最高記録を更新しました。
『リブート』『再会〜Silent Truth〜』『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』など話題の新ドラマが再生数を牽引。多くのユーザーが1月期ドラマを楽しんだ結果、月間ユーザー数の増加につながりました。
バラエティ番組では『月曜から夜ふかし』『アメトーーク!』『水曜日のダウンタウン』が好調に推移したほか、1月2日、3日に配信した『第102回箱根駅伝』も多くのユーザーに視聴されました。
■コネクテッドTVのMUBは過去最高を記録。月間動画再生数は6.3億と高水準の再生数を堅持
サービス全体で特に若年層ユーザー（20〜34歳）の増加が顕著となっており、今年度の開始時と比較して150%と順調な推移を見せています（※2）。
デバイス別で見るとコネクテッドTV（以下、CTV）のユーザー数が過去最高を記録。大画面でコンテンツを楽しむ視聴スタイルが着実に広がっています。
月間動画再生数は6.3億再生（※3）、CTVにおける月間動画再生数は2.1億再生（※4）を記録。再生数においても記録更新した2025年12月と同等の高いパフォーマンスを継続しています。
TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、ニュース、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。
※1：2026年1月1日〜1月31日における、TVer単体でのユニークブラウザ数
※2：2025年4月1日〜4月30日における、TVer単体でのMF1層（20〜34歳の男女）のユニークブラウザ数との比較
※3：2026年1月1日〜1月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※4：2026年1月1日〜1月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer
https://tver.jp/
