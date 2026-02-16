¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ø¤¤¤¯¡×Âè£³ÃÆ¤òÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ª¤è¤ÓÉÙ»Î¸«¥öµÖ¾èÌ³¶è¤Ç£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¸«³Ø¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï°Â¿´¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹¬ÏÆ ·¼»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¡Ë¤Ï¡¢£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤ÎÅ´Æ»¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ø¤¤¤¯£é£îÉÙ»Î¸«¥öµÖ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö±Ø¤¤¤¯¡×¤Ï¡¢¤¢¤¹¤¤¤¯¤¬Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ëÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£µÙÆü¤ËÊÝ°é»Î¤¬¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¡¢Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤ä³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÉáÃÊÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤°æ¤ÎÆ¬ÀþÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤äÉÙ»Î¸«¥öµÖ¾èÌ³¶è¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¸«³Ø¡¦£±£°£°£°·Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¤ª¤è¤Ó°æ¤ÎÆ¬Àþ±¿Å¾»Î¡¦¼Ö¾¸¤È¤Î¤ªÏÃ¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÅ´Æ»ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤È¤¢¤¹¤¤¤¯¤Ï¡¢º£¸å¤âÅ´Æ»¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½»¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤±èÀþ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖTRIP¡ÊTokyo Railway Innovation Partnership¡Ë¡×¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤ÎÅ´Æ»¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ø¤¤¤¯£é£îÉÙ»Î¸«¥öµÖ¡×¤ò¼Â»Ü
¢ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¸«³Ø¡¦£±£°£°£°·Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥é¡¼¼ÖÎ¾¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¤ª¤è¤Ó°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î±¿Å¾»Î¡¦¼Ö¾¸¤È¤Î¤ªÏÃ¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡
£º£¸å¤âÅ´Æ»¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½»¤ß¤ä¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤±èÀþ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
£±¡¥¡Ö±Ø¤¤¤¯£é£îÉÙ»Î¸«¥öµÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö±Ø¤¤¤¯¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡¦ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¾èÌ³¶è¤ÇÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¡¢ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¾èÌ³¶èÆþ¸ý¤Ë¤Æ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼Â»ÜÆü»þ
£³·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¡£±£°¡§£°£°¡Á£±£´¡§£°£°
¡Ê£³¡Ë¼Â»Ü¾ì½ê
°æ¤ÎÆ¬ÀþÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡¦ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¾èÌ³¶è
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô
Ç¯Ãæ¡¦Ç¯Ä¹¡Ê£²£°£±£¹Ç¯£´·î£²Æü¡Á£²£°£²£±Ç¯£´·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡Ê£µ¡ËÄê°÷
£²£´Ì¾¡¡¢¨ÀèÃå½ç¡¦´°Á´»öÁ°Í½ÌóÀ©
¡Ê£¶¡Ë»²²ÃÈñ
£±£³¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¡¢¨¸ÂÄê£Ô¥·¥ã¥Ä¡¦¥é¥ó¥Á¡¦½ý³²ÊÝ¸±¤ò´Þ¤à
¡Ê£·¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡¦ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¸«³Ø
¡¦£±£°£°£°·Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¼ÖÎ¾Æâ¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÊüÁ÷ÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³
¡¦£±£°£°£°·Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¼ÖÎ¾¤ÎÀö¾ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ÖÆâ¤«¤é¸«³Ø
¡¦£±£°£°£°·Ï¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾Âæ¾è¼ÖÂÎ¸³
¡¦ÉÙ»Î¸«¥öµÖ¾èÌ³¶è¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅÀ¸Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿²¼¼¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤ò¸«³Ø
¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±¿Å¾»Î¡¦¼Ö¾¸¤È¤Î¤ªÏÃ¥¿¥¤¥à
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£¸¡Ë±þÊçÊýË¡¡¦¤½¤ÎÂ¾
°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://parent.asuiku.net/ekiiku/keio/fujimigaoka/260315
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¹¤¤¤¯¡×¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¤È¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¡Êhttps://lin.ee/PmczXhp¡Ë¤ª¤è¤Ó°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¤ªÍÂ¤«¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¾ðÊó¤ò¤¢¤¹¤¤¤¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê£±¡Ë±Ø¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¹¤¤¤¯¡¡¥á¡¼¥ë¡§info@asuiku.net¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£µ£°¡Ý£³£±£·£·¡Ý£µ£°£³£±
¡Ê£²¡Ë¤½¤ÎÂ¾
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ £Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´ ¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í£±¡Û±Ø¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÝ°é»Î¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢£´»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢±Ø¤ä¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ê¤É¤ÇËÜÊª¤ÎÅ´Æ»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹ÂÎ¸³·¿ÊÝ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¿»¤ë»þ´Ö¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤È¤¤Î¼«Ê¬»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡ÛTRIP¡ÊTokyo Railway Innovation Partnership¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TRIP¤Ï¡ÖTIB CATAPULT¢¨£±¡×¤Ë¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÔÆâÁ´°è¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¡Ê¾®ÅÄµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÉðÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÁêÅ´¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÈTIS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Î²ÄÇ½À³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¢¨£²¤Ç¤¹¡£
https://tib-trip.com/
¢¨£± TIB CATAPULT¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÅìµþÅÔ¤¬¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¤ò¿ä¿Ê¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È¤Ç¤¹¡£ https://tibcatapult.metro.tokyo.lg.jp/
¢¨£² ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤äÂç³Ø¡¢³¤³°»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃÄÂÎ·²
¡Ú»²¹Í£³¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶ Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
