お笑い芸人のまちゃまちゃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。ブレイクのきっかけとなった「エンタの神様」（日本テレビ系、２００３年〜１０年）の裏話について語った。

「エンタの神様」の話題になり「結構シビアな番組で、１組１組ごとに視聴率のグラフが出る」と始めた。これに対し納言の薄幸は「つらい…しんどいですね。いや、その時間にもよるでしょと思いますけど」と反応した。

まちゃまちゃは「『摩邪』としてエンタの神様出させてもらって。だから、この『摩邪』ではほかの番組出れないのよ。エンタでしかあのネタを（披露できない）。もともとずっと１年かけて作り上げたエンタの神様だけのキャラクターになったから。他の局はもちろんだけど、なんなら日テレ内でもダメだった」と告白。「でも私はそれを厳しいというよりも、やっぱりやっと世に出さしてくれたところだから、『もうそれは左様でございますね』『そりゃそうですよ！』って」と語った。

さらに「自分も毎週ネタ書くけど、作家さんも総動員でやってくれてて。でも、毎週何かを作らなきゃいけないってなって。それでも収録にたどり着かない、頭パンッパンになるっていうか。最後は本当に日テレの近く、新橋の駅まで行ってベンチに座って、ヘマするサラリーマンとか現れないかな、お願い誰かなんかやってみたいなね」と当時を振り返った。「だから（エンタに）出るまでが１番苦しかったかもしれない。バイトもできなかったりとか。あと出てからもバイトできない、吉本が給料振り込まない。１年ちょっと（給料）入らなかったんだから」とも回想。

「エンタの神様」のスペシャルに出演した際に、ＣＭに行く前の一言を収録したという。そのギャラが「レギュラーの時よりちょっと良くて、その一言が。『ん？』ってなって」「１００何回（レギュラーで）出てるわけですよ。１万円の誤差だとしたら１００万円。だから『ちょっと調べてもらってもいいですか？』って吉本にお尋ねをしたんですけど『昔のことすぎてわからない』って政治家みたいな言い訳された」とも明かし、笑いを誘った。