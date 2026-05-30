漫才＆コントの“二刀流”決定戦『ダブルインパクト』2代目王者は？ 激戦の裏側に迫る【準々決勝進出者一覧】
漫才とコントの両方で日本一面白い芸人を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の大阪準々決勝が、5月27日に大阪市内で開催された。6月1日・2日には東京で準々決勝が予定される。
【写真多数】『ダブルインパクト』白熱の準々決勝 漫才のサンパチマイク→コントの暗転の様子など
『ダブルインパクト』は、読売テレビと日本テレビが2025年に新設し、最も面白い漫才・コントの二刀流コンビを決める。初代王者には、ニッポンの社長（吉本興業）が輝いた。2回目となる2026年大会のテーマは「芸人、出し尽くせ。」で、プロ・アマや芸歴を問わず「とにかく面白い漫才とコント」を審査基準とする。
夏の決勝（日本テレビ・読売テレビ系にて生放送予定）を目指して、2896組がエントリーし、準々決勝の段階で122組に絞られている。『M-1グランプリ』『キングオブコント』などの実績者はもちろん、若手からベテランまで入り混じり、“漫才・コントの二刀流”のトップを決める大会だからこその顔ぶれがそろう。
天満橋のドーンセンターで行われた大阪の準々決勝は、31組が「漫才4分」「コント4分」を披露した。A〜Dまでの各ブロックごとに、全組が一気に漫才。その後、再び同じ順番でステージに現れ、一気にコントに臨む。同じ“笑い”とはいえ、漫才とコントでネタの構成、演出やステージの使い方は変わり、客席のファン・審査員の目も厳しく、二度爆笑をさらうのは難しい。
この日の準々決勝は、午後4時に始まり、終了したのは夜9時を過ぎていた。『M-1グランプリ』『キングオブコント』などの予選とはまた違った、大ボリュームの笑いがそこにはあった。『ダブルインパクト』記念撮影スポットもあり、お笑いファンにはたまらない。
東京の準々決勝は、6月1日・2日の2日間、なかのZEROホールで開催される。チケット発売中。そして、いよいよ準決勝進出者が決まる。果たして、“漫才・コントの二刀流”の2代目王者は誰か手にするか。
■準々決勝進出者（50音順・122組）一覧
相性はいいよね／あかねさす／茜250cc／あなたとネ／雨傘／アリハガ／アンダーパー／あんよの日／いぬ／イノシカチョウ／インポッシブル／うただ／うちまつげ／うるとらブギーズ／煙突パズル／おーしゃんず／オニイチャン／鬼ヶ島／オフローズ／おミルク／おむかいの葉っぱ洋食店／オルカ／怪奇！YesどんぐりRPG／蛙亭／カベポスター／かもめんたる／からし蓮根／カンフーカンフー／銀河ゆめゆめ／くらげ／グリーンランプ／紅点／幸のとり／小海のムニエル／5000／コットン／狛犬／今夜も星が綺麗／サイヤング／さすらいラビー／ザ・プラン9／侍スライス／サンタモニカ／3番ゲート／GAG／シカノシンプ／ジグロポッカシスター／11月のリサ／じゅんじゅんズ／生姜猫／シンクロニシティ／スタミナパン／スナフキンズ／スパイシーガーリック／世間知らズ／セルライトスパ／ゼロカラン／センチネル／千日前ゴールデンポップス／センリーズ／大正サウナ／太陽の小町／滝音／ただならぬ刀／ダブルアート／タモンズ／たらちね／男性ブランコ／ダンビラムーチョ／チェリー大作戦／チャーミング／チューリップフィクサー／チュランペット／TCクラクション／デルマパンゲ／照山おうちごはん／電気ジュース／伝書鳩／ドゥリオ／とくいち／ドンココ／ドンデコルテ／ナチョス。／ななまがり／軟水／南天／にぼしいわし／ネイビーズアフロ／ノザアミ／バイバイスプリット／バベコンブ／バリカタ友情飯／B-FIRE／ビスケットブラザーズ／ビックシカゴ／ピュート／ぶたマンモス／ふゆう空間／ブラゴーリ／フランスピアノ／ブリキカラス／ベルナルド／ヘンダーソン／マイスイートメモリーズ／マリーマリー／丸亀じゃんご／まんじゅう大帝国／まんじろう／ミカボ／ミスター大冒険。／見取り図／ミヤゼユリハマ／ムジンゾウ／モシモシ／焼きテーピング／やさしいズ／ゆくえ／ランパンプス／リバーマン／隣人／ロビンフット
【写真多数】『ダブルインパクト』白熱の準々決勝 漫才のサンパチマイク→コントの暗転の様子など
『ダブルインパクト』は、読売テレビと日本テレビが2025年に新設し、最も面白い漫才・コントの二刀流コンビを決める。初代王者には、ニッポンの社長（吉本興業）が輝いた。2回目となる2026年大会のテーマは「芸人、出し尽くせ。」で、プロ・アマや芸歴を問わず「とにかく面白い漫才とコント」を審査基準とする。
天満橋のドーンセンターで行われた大阪の準々決勝は、31組が「漫才4分」「コント4分」を披露した。A〜Dまでの各ブロックごとに、全組が一気に漫才。その後、再び同じ順番でステージに現れ、一気にコントに臨む。同じ“笑い”とはいえ、漫才とコントでネタの構成、演出やステージの使い方は変わり、客席のファン・審査員の目も厳しく、二度爆笑をさらうのは難しい。
この日の準々決勝は、午後4時に始まり、終了したのは夜9時を過ぎていた。『M-1グランプリ』『キングオブコント』などの予選とはまた違った、大ボリュームの笑いがそこにはあった。『ダブルインパクト』記念撮影スポットもあり、お笑いファンにはたまらない。
東京の準々決勝は、6月1日・2日の2日間、なかのZEROホールで開催される。チケット発売中。そして、いよいよ準決勝進出者が決まる。果たして、“漫才・コントの二刀流”の2代目王者は誰か手にするか。
■準々決勝進出者（50音順・122組）一覧
相性はいいよね／あかねさす／茜250cc／あなたとネ／雨傘／アリハガ／アンダーパー／あんよの日／いぬ／イノシカチョウ／インポッシブル／うただ／うちまつげ／うるとらブギーズ／煙突パズル／おーしゃんず／オニイチャン／鬼ヶ島／オフローズ／おミルク／おむかいの葉っぱ洋食店／オルカ／怪奇！YesどんぐりRPG／蛙亭／カベポスター／かもめんたる／からし蓮根／カンフーカンフー／銀河ゆめゆめ／くらげ／グリーンランプ／紅点／幸のとり／小海のムニエル／5000／コットン／狛犬／今夜も星が綺麗／サイヤング／さすらいラビー／ザ・プラン9／侍スライス／サンタモニカ／3番ゲート／GAG／シカノシンプ／ジグロポッカシスター／11月のリサ／じゅんじゅんズ／生姜猫／シンクロニシティ／スタミナパン／スナフキンズ／スパイシーガーリック／世間知らズ／セルライトスパ／ゼロカラン／センチネル／千日前ゴールデンポップス／センリーズ／大正サウナ／太陽の小町／滝音／ただならぬ刀／ダブルアート／タモンズ／たらちね／男性ブランコ／ダンビラムーチョ／チェリー大作戦／チャーミング／チューリップフィクサー／チュランペット／TCクラクション／デルマパンゲ／照山おうちごはん／電気ジュース／伝書鳩／ドゥリオ／とくいち／ドンココ／ドンデコルテ／ナチョス。／ななまがり／軟水／南天／にぼしいわし／ネイビーズアフロ／ノザアミ／バイバイスプリット／バベコンブ／バリカタ友情飯／B-FIRE／ビスケットブラザーズ／ビックシカゴ／ピュート／ぶたマンモス／ふゆう空間／ブラゴーリ／フランスピアノ／ブリキカラス／ベルナルド／ヘンダーソン／マイスイートメモリーズ／マリーマリー／丸亀じゃんご／まんじゅう大帝国／まんじろう／ミカボ／ミスター大冒険。／見取り図／ミヤゼユリハマ／ムジンゾウ／モシモシ／焼きテーピング／やさしいズ／ゆくえ／ランパンプス／リバーマン／隣人／ロビンフット