は、速すぎる！ ボールがアウト→武藤がすぐにスローイン→鹿島DFを置き去りにした大迫が鮮烈ボレー弾！
鮮やかに追加点を奪った。
ヴィッセル神戸はJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。
28分に大迫勇也のFK弾で先制した神戸は、50分にリードを広げる。敵陣右サイドでのスローインで、武藤嘉紀が素早く投げ入れる。
これに反応した大迫が、鹿島ゴール前で２人の相手DFを置き去りにし、後ろから来るボールにダイレクトで合わせる。
完璧なボレーシュートで、GK梶川裕嗣が守るゴールを射抜いてみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】武藤の迅速なスローイン→反応した大迫がスーパーボレー弾！
ヴィッセル神戸はJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。
28分に大迫勇也のFK弾で先制した神戸は、50分にリードを広げる。敵陣右サイドでのスローインで、武藤嘉紀が素早く投げ入れる。
これに反応した大迫が、鹿島ゴール前で２人の相手DFを置き去りにし、後ろから来るボールにダイレクトで合わせる。
完璧なボレーシュートで、GK梶川裕嗣が守るゴールを射抜いてみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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