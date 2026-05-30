鹿島戦で２得点の大迫。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　鮮やかに追加点を奪った。

　ヴィッセル神戸はJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦で、鹿島アントラーズとホームで対戦している。

　28分に大迫勇也のFK弾で先制した神戸は、50分にリードを広げる。敵陣右サイドでのスローインで、武藤嘉紀が素早く投げ入れる。
 
　これに反応した大迫が、鹿島ゴール前で２人の相手DFを置き去りにし、後ろから来るボールにダイレクトで合わせる。

　完璧なボレーシュートで、GK梶川裕嗣が守るゴールを射抜いてみせた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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