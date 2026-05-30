「それどこの？」って聞かれた ムーンスターのスニーカー、今っぽく履けるモデル増えてた
最近は、ロゴを主張しすぎない“雰囲気のあるスニーカー”人気が高まっている。中でも注目されているのが、日本発のシューズブランド「ムーンスター」だ。シンプルながら今っぽく、大人コーデにも合わせやすいのが魅力。今回は、街履きしやすい人気モデルをピックアップして紹介する。
【写真】最近じわじわ増えてる？「それどこの？」って聞かれた“ムーンスター”の人気スニーカー
■大人コーデに合わせやすい“ちょうどいい存在感”
最近は、ボリューム感が強すぎないスニーカーや、ロゴ控えめのミニマルなデザインが人気を集めている。ムーンスターは、細身すぎず程よく力の抜けたシルエットが特徴で、古着ミックスからきれいめコーデまで合わせやすいのが魅力だ。
キャンバス系やワークシューズ由来のモデルも多く、“頑張りすぎて見えないおしゃれ感”を出しやすいのも支持されている理由のひとつ。最近はテック感のあるモデルも増え、街履きしやすいブランドとして改めて注目されている。
■おしゃれなモデルが増えているムーンスターのスニーカー
【1】MoonStar(ムーンスター) ユニセックス大人 通学 幅広 3E 白 22~28cm メンズ レディース ADVAN2000-01A 2000-01Sスニーカー
厚底すぎない程よいボリューム感が魅力のスニーカー。シンプルなコーデでも足元に存在感を出しやすく、「いつものスニーカーだと少し物足りない」という人にも取り入れやすいモデルだ。
ワイドパンツやカーゴパンツ、スウェット系のラフなスタイルとも好相性。クッション性のある履き心地で、街歩きや通勤用としても使いやすい一足となっている。
【2】MOONSTAR 810s(ムーンスター エイトテンス) ユニセックス大人 810s / ET001 KITCHE 〔キッチェ〕 スリップオン ユニセックス大人スニーカー
厨房用シューズをベースにしたスリッポンタイプのモデル。シンプルで無駄のないデザインが特徴で、黒パンツやワイドシルエットのコーデにも合わせやすい。
脱ぎ履きしやすく、雨の日にも使いやすい仕様で、通勤やちょっとした外出にも便利。「ラクに履けるのに雰囲気が出る」と人気を集めている。
【3】MOONSTAR 810s(ムーンスター エイトテンス) ユニセックス大人 810s(ムーンスター エイトテンス) ユニセックス大人 TRASDENスニーカー
テック系の雰囲気を取り入れた今っぽいデザインが特徴。程よくボリューム感がありながら、主張が強すぎず、街履きしやすいバランス感が魅力だ。
ワイドパンツやナイロン系アイテムとも合わせやすく、「スポーティすぎないテック系を履きたい」という人にも取り入れやすいモデルとなっている。
【4】MoonStar(ムーンスター) ユニセックス大人 B/M04スニーカー
きれいめにも合わせやすいシンプルなデザインが特徴のモデル。程よく丸みのあるシルエットで、スニーカーっぽさが強すぎず、大人カジュアルにもなじみやすい。
ワイドパンツからスラックス系まで合わせやすく、「派手すぎないスニーカーが欲しい」という人にも取り入れやすい一足。軽やかな履き心地で、普段使いしやすいのも魅力となっている。
ムーンスターのスニーカーは、ロゴを主張しすぎないシンプルさと、今のコーデにもなじみやすい“ちょうどいい存在感”が魅力。きれいめからカジュアルまで合わせやすく、「最近こういうスニーカー気になる」という人にも取り入れやすいモデルがそろっている。
定番ブランドとは少し違う雰囲気を楽しみたい人は、ムーンスターの人気モデルを見比べてみるのもよさそうだ。
【写真】最近じわじわ増えてる？「それどこの？」って聞かれた“ムーンスター”の人気スニーカー
■大人コーデに合わせやすい“ちょうどいい存在感”
最近は、ボリューム感が強すぎないスニーカーや、ロゴ控えめのミニマルなデザインが人気を集めている。ムーンスターは、細身すぎず程よく力の抜けたシルエットが特徴で、古着ミックスからきれいめコーデまで合わせやすいのが魅力だ。
■おしゃれなモデルが増えているムーンスターのスニーカー
【1】MoonStar(ムーンスター) ユニセックス大人 通学 幅広 3E 白 22~28cm メンズ レディース ADVAN2000-01A 2000-01Sスニーカー
厚底すぎない程よいボリューム感が魅力のスニーカー。シンプルなコーデでも足元に存在感を出しやすく、「いつものスニーカーだと少し物足りない」という人にも取り入れやすいモデルだ。
ワイドパンツやカーゴパンツ、スウェット系のラフなスタイルとも好相性。クッション性のある履き心地で、街歩きや通勤用としても使いやすい一足となっている。
【2】MOONSTAR 810s(ムーンスター エイトテンス) ユニセックス大人 810s / ET001 KITCHE 〔キッチェ〕 スリップオン ユニセックス大人スニーカー
厨房用シューズをベースにしたスリッポンタイプのモデル。シンプルで無駄のないデザインが特徴で、黒パンツやワイドシルエットのコーデにも合わせやすい。
脱ぎ履きしやすく、雨の日にも使いやすい仕様で、通勤やちょっとした外出にも便利。「ラクに履けるのに雰囲気が出る」と人気を集めている。
【3】MOONSTAR 810s(ムーンスター エイトテンス) ユニセックス大人 810s(ムーンスター エイトテンス) ユニセックス大人 TRASDENスニーカー
テック系の雰囲気を取り入れた今っぽいデザインが特徴。程よくボリューム感がありながら、主張が強すぎず、街履きしやすいバランス感が魅力だ。
ワイドパンツやナイロン系アイテムとも合わせやすく、「スポーティすぎないテック系を履きたい」という人にも取り入れやすいモデルとなっている。
【4】MoonStar(ムーンスター) ユニセックス大人 B/M04スニーカー
きれいめにも合わせやすいシンプルなデザインが特徴のモデル。程よく丸みのあるシルエットで、スニーカーっぽさが強すぎず、大人カジュアルにもなじみやすい。
ワイドパンツからスラックス系まで合わせやすく、「派手すぎないスニーカーが欲しい」という人にも取り入れやすい一足。軽やかな履き心地で、普段使いしやすいのも魅力となっている。
ムーンスターのスニーカーは、ロゴを主張しすぎないシンプルさと、今のコーデにもなじみやすい“ちょうどいい存在感”が魅力。きれいめからカジュアルまで合わせやすく、「最近こういうスニーカー気になる」という人にも取り入れやすいモデルがそろっている。
定番ブランドとは少し違う雰囲気を楽しみたい人は、ムーンスターの人気モデルを見比べてみるのもよさそうだ。