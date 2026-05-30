オンライン/ハイブリッド会議を円滑に進める音声＆映像ギア6選【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

ビジネスシーンは外出先だけにとどまるものではない。リモートワークやハリブリッドワークの現場では、デジタルギアが仕事効率化の決め手。効率化と時間短縮に繋がる最新6アイテムをピックアップした！

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ビデオ会議も増えたリモートワーク／ハイブリッドワークの働き方では、求められるデジタルギアの基準も変わる。

「パソコンの内蔵マイクやカメラで事足りると考えがちですが、ビジネスに専門特化したギアの導入は仕事に対する“本気度”の証明でもあります」と評論家の折原さん。

最初に着手するべきアイテムは、声をクリアに伝える通話マイクの改善。普段から一人でビデオ会議に参加するならブームマイク付きのヘッドセット、複数人が集まることがあるなら会議向けのスピーカーフォンを準備しておきたい。

もうひとつ押さえておきたいのは、シーンに応じた不便をピンポイントで改善するためのデジタルギア。ワークスペースの映り込みや設置アングルを工夫するなら、外付けカメラ、2画面用のモバイルモニターが重要度高めのアイテム。

さらに、盲点になりがちな「時々対面会議や電話も入る」というスタイルではAIレコーダーの文字起こしが強力。あらゆるビジネスシーンに対応できるデバイスを準備していくことが、仕事効率化のポイントだ。

AV評論家

折原一也さん

1979年生まれ。PC系出版社編集職を経て、AVライター／評論家として専門誌やWebで執筆。2009年よりVGP審査員・ライフスタイル分科会副座長を務める。YouTube「オリチャンネル」でも最新ガジェット情報を発信中。

1. ビジネス専用設計がもたらす、圧倒的な集中力と通話品質

Jabra

「Jabra Evolve2 40 SE UC Stereo USB C／A」（1万8150円）※公式サイト販売価格

通話音質の良さは勿論、騒がしいオフィスでの没入度としても優秀。充電不要でいつでも机に置いておけるUSB有線タイプの信頼性もポイント。専用ヘッドセットは、仕事の本気度としても◎（折原さん）

USB接続による安定性が魅力の、ビジネス特化型有線ヘッドセット。周囲のノイズを物理的に遮断する遮音性の高いイヤーパッドを採用し、騒がしいオフィスや自宅でも会議に没入できる環境を提供する。

2. 着脱式ブームマイクが変える、完全ワイヤレスの通話限界

final

「KDT3000」（1万5800円）

仕事場内をノートPC片手に移動するようなスタイルでは、ブームマイク付きイヤホンもBluetoothワイヤレス接続タイプが便利。スマホ通話にも使えて、声のトラブルが激減しますよ（折原さん）

国内オーディオブランドfinalが手掛けた、ビジネス特化の完全ワイヤレスイヤホン。独自の「AI音声音響ノイズキャンセリング」を搭載し、騒音下でも自分の声だけを明瞭に抽出して相手に届けることが可能だ。

▲物理的に口元へ近づけるブームマイクは、音質向上としてはどんなデジタル処理よりも有効。大切なビジネスのプレゼンが周囲の騒音で聞こえないトラブルを大幅に低減

3. 全指向性マイクが実現する、ストレスフリーな多人数会議

アンカー・ジャパン

「Anker PowerConf S3」（9990円）

複数人のチームが参加するハイブリッド会議は、音声トラブルの温床。テーブルの中央に置くだけで、対面会議に近い臨場感でリモート側へ声が届きます。準備に時間をかけずに、PCに接続して置くだけという所がポイント（折原さん）

小規模オフィスや会議室での使用に適したスピーカーフォン。6つの全指向性マイクを360度に配置し、どの角度からの発言も均一かつクリアに拾い上げる。オートゲインコントロールにより、声の大きさと距離に関係なく音量を最適化。

▲パソコンだけでなく、Bluetooth接続によるスマートフォン連携が可能。トラブル時の急な打ち合わせでも、高品質なハンズフリー通話環境を即座に構築できる

4. ビデオ会議の不自由には、モバイルモニターの導入が有効

JAPANNEXT

「15.6インチ IPS タッチパネル搭載 フルHD モバイルモニター JN-MD-i156F-T-LE」（実勢価格：1万9980円前後）※Amazon限定販売

ビデオ会議をして資料を画面共有して話をする際、意外と不便なのが自分専用のカンペをどう表示するのか問題。そんな時に、サブモニターがあると相手に画面共有せず資料確認できる、隠れた便利ツールです（折原さん）

15.6インチの軽量なモバイルディスプレイ。資料を参照しながらビデオ会議を行うなど、限られたスペースでも2画面環境を構築できる。仕事の効率化における最も投資対効果の高いギアのひとつと言える。

5. あえて外付けカメラ接続は、自由度こそがポイント

アンカー・ジャパン

「Anker PowerConf C200」（6980円）

ノートPCならほぼ内蔵カメラで済むWEBカメラですが、あえて外付けする理由は、設置角度の自由度が高まり、背景の映り込みなども調整可能だから。制作物などを用いた作業をする職種の人もあると便利ですね（折原さん）

フルHDを超える2K解像度に対応した、ビジネス用途に最適なWEBカメラ。コンパクトな筐体にF2.0の明るいレンズにより、暗い室内でも明るく自然な肌色を再現する。物理的なプライバシーカバーを備える点も実用的だ。

▲ノイズリダクション機能を備えたデュアルマイク構造。カメラ一台で高画質な映像とクリアな音声をカバーできるため、シンプルに配信環境を強化できる

6. AIが議事録作成を自動化。電話・対面会議のカバーがポイント

PLAUD

「Plaud Note Pro」（3万800円）

リモートワーク中心になっても、電話・対面の会議はなくなりませんよね。そこをデジタル化して要約するツールがAIボイスレコーダー。最終的にテキストでデジタル化できるので、データの一元化の観点でも重要です（折原さん）

OpenAIの技術を活用した最新のAIボイスレコーダー。スマートフォン背面に装着でき、ボタンひとつで通話や対面会議を録音、即座に高精度な文字起こしと要約を生成する。ビジネス記録の決定版と言える一台だ。

▲対面の会議の際には、独立したボイスレコーダーとしても利用可能。内蔵メモリのデータはAI要約して議事録化できるので、リモートメインで時々対面の会議もあるハイブリッドワークにピッタリ

▲MagSafe対応でiPhoneの背面にスマートに装着可能。電話の内容をリアルタイムで記録できるため、移動中に来た電話等の急な打ち合わせでもメモを取る必要がなくなり、情報の聞き漏らしを防いでくれる

>> 特集【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号90-91ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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