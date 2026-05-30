JTB（ジェイティービー）は、「パスポート取得費用応援キャンペーン」を4月1日から2027年3月31日まで実施している。

出発日が4月から6月までと9月から翌年3月まではパスポートの発行時点で29歳まで、7月から8月までは全年齢を対象にする。4月1日以降に発行年月日を記載したパスポートの新規取得、または有効期間内の更新を条件に、10年有効の券取得で15,900円分、5年で10,900円分（12歳未満5,900円分）、更新は5,900円分をJTBトラベルポイントで還元する。

1予約あたり旅行代金200,000円以上を条件にする。対象商品はルックJTB、旅物語、JTBクルーズ、オプショナルツアー・MyBus、海外航空券、海外ホテル、海外航空券＋ホテルなど。JTBトラベルメンバーであることと、申請から付与までメールマガジン購読が必要となる。

申請は出発月1日から翌月20日まで受け付け、出発月の翌々月15日までにポイントを付与する。申込はJTB公式サイトと公式アプリ、JTB店舗と総合提携店、旅の予約センター、JTBリモートコンシェルジュなどで受け付ける。

7月からパスポートの発行手数料の値下げが予定されており、改定後のポイント数については後日案内する。