俳優の三宅亮輔と双子の姉妹ユニット「ＡＭＩＡＹＡ」のＡＭＩが結婚したことを３０日、双方のインスタグラムで発表した。

「ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ―ＮＯ」の専属モデルを経て、現在は俳優業で活躍中の三宅は、京都の老舗漬物店「京つけもの新町三宅」の四代目として二足のわらじで活動中。ＡＹＡは、妹のＡＭＩとともに「ＡＭＩＡＹＡ」としてモデル、ＤＪ、アパレルブランド「ｊｏｕｅｔｉｅ」クリエイティブディレクターなど多岐にわたって活躍している。

【三宅亮輔コメント】

葵薫る季節となりました。

皆様におかれましては、

益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、私ごとで恐縮ですが、

この度、AYAさん( @ayaxxamiaya )と

結婚いたしましたことを

謹んでご報告申し上げます。

約十年越しに運命の名の下に巡り合い、

縁を深め、この佳き日を迎えることができました。

愛を慈しみ、

ていねいに、ていねいに、

穏やかな日々を重ねてまいります。

いくつ年をとっても、

また同じだけ笑い合えるように。☺︎

結びに、

関係者各位、友人、

そして、いつも応援してくださる皆様、

今後とも変わらぬお力添えを、

もしよろしければ‼︎

より一層のあたたかなご支援をいただけますと

幸いです。☆彡

向暑の折、

くれぐれもお身体ご自愛くださいませ。

令和八年皐月吉日

三宅亮輔

【AYAコメント】

薫風の候、新緑を揺らす風に初夏の気配を感じる季節となりました。

皆さまにおかれましては、健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。

日頃より温かく見守ってくださり、心より感謝申し上げます。

私事で大変恐縮ですが、この度、三宅亮輔さんと結納を終え、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。

どんな時も周りを明るく照らし、変わらぬ安らぎをくれる彼と、人生という旅を共に歩めることに大きな歓びを感じています。

彼と過ごす時間の中で、ありのままの自分でいることができ、そんな自分自身のことを以前より少し好きになれている気がします。

人生を共に育むことは、相手を理解し受け入れるだけでなく、自分自身とも深く向き合い、共に愛することでもあるのだと、日々学ばせていただいております ✩⋆｡˚

この贈り物のようなご縁に恵まれたこと、そして、これまで私の人生を愛と優しさで支えてくださった皆さまに、こうして嬉しいご報告ができることを、心から幸せに思います。

未熟な二人ではございますが、この尊い日々を慈しみ、私たちらしい時間を丁寧に紡いでいけたらと思っております。

今後とも変わらぬ温かいご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

向暑のみぎり、皆さまにおかれましても、どうかお身体を大切にお過ごしください。

皆さまの毎日が穏やかで健やかな初夏となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

We got married ✩⋆｡˚

Grateful for a love that lets me simply be myself, and for all the warmth and kindness that brought us here.

Thank you, always 🌹

令和八年五月三十日

AYA