1990〜2000年代にテレビや雑誌を席巻したスター料理人たち。今も厨房や店に立ち、新たな挑戦を続けている彼らの現在地を追った！

『料理の鉄人』（フジテレビ系）出演で一世を風靡した道場六三郎さん（95）。現在も月に一度、東京・銀座の「ろくさん亭」の献立替えの際は厨房に立ち、最終的な味を確認しながらメニューを決めている。

企業とのコラボレーションにも取り組んでおり、この日は、和菓子の試食の場で取材に応じてくれた。ひとつひとつ丁寧に味を確かめる真剣な表情は、“鉄人”時代さながら。

「番組に出たことでお客様がたくさんいらしてくれて、ろくさん亭を作ったときに銀行から借りた残りの借金を、すべて返すことができたよ（笑）。ただ、自分のなかでは特に変化はなかったですね。次の日になれば、また厨房に立って包丁を握るだけですから」

だが、周囲は平常心とはいかなかった。

「女房の歌子には心配をかけました。勝つか負けるかの世界だったので、見ている女房はずっとドキドキしていたみたいでね。『お願いだからもうやめて』ってよく言われましたよ」

番組では27勝3敗1分という驚異的な勝率を誇った。だが、鉄人が心に残しているのは、華やかな舞台よりも、2015年に亡くなった、3歳上の妻と過ごした日々だった。

「晩年、女房の具合が悪かったときに、僕が料理を作ると喜んで食べてくれましてね。年齢を重ねると、大きく口を開けることも難しくなるから、小さなおにぎりを握り、中に少しだけ梅干しを入れたり、食べやすく工夫しました。『美味しい、ありがとう』って言ってくれた顔は、今でも忘れられません」

取材時、心臓の手術を控えていることも明かしてくれた。

「10年前に入れたペースメーカーの電池交換をします。落ち着いたらまた、店にも顔を出します。YouTubeもやりますよ」

95歳となった今も、挑戦への意欲は衰えない。

「新しいものに出合ったり、作り上げたり、考えたりするのが好きだからね」

次女の照子さんによれば、手術は無事に終わったそうだ。

取材／文・吉澤恵理