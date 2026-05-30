6回無安打投球でも…「良い日ではなかった」　大谷翔平の記録ラッシュに元メッツGMが脱帽「正気の沙汰じゃない」

大谷の投手としてのポテンシャルをフィリップス氏は高く評価している(C)Getty Images

二刀流スターへの称賛が止まらない。

現地時間5月27日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場し、6回無安打1失点、7奪三振、5四死球の力投で今季5勝目（2敗）をマーク。打者としても6試合ぶりの9号先頭打者弾を放ち、4-1のチーム勝利に貢献した。

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この活躍ぶりには、識者も驚きを隠せない。その中で元メッツGMのスティーブ・フィリップス氏は、MLB専門ラジオ局『MLB Network Radio』の番組に出演。マウンド上で不満そうな表情を見せる場面もあった二刀流スターの姿に注目し、「彼にとって良い日ではなかった」などと内面を推測している。

また、番組内で強調していたのは、その驚異的な安定感だ。開幕9登板で55イニングを投げ、規定投球回未満ながら防御率0.82を記録している大谷。ドジャースの先発投手としては、1981年のフェルナンド・バレンズエラ氏を抜き、開幕9登板を終えた時点で球団史上最高の数字だという。