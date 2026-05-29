巨人４―２日本ハム（交流戦＝２９日）――巨人が競り勝った。

五回にダルベックの適時二塁打で勝ち越し、六回に松本の適時打で加点。日本ハムは継投にかわされて４安打に封じられ、連勝が３で止まった。

◇

ヤクルト７―２楽天（交流戦＝２９日）――ヤクルトが５試合ぶりの勝利。一回に１点を先取し、四回に内山の２ランで加点。七回途中まで１失点の山野はリーグトップの７勝目。楽天は４連敗となった。

◇

西武１３―４ＤｅＮＡ（交流戦＝２９日）――西武が１６安打で大勝し、３０勝に到達。三回に桑原の適時三塁打などで４点を勝ち越し、中盤からは３本塁打などで突き放した。ＤｅＮＡは島田が試合を作れず。

◇

阪神１―０ロッテ（交流戦＝２９日）――阪神が零封勝ちで連敗を３で止めた。二回、中野の内野ゴロの間に先制。高橋が８回無失点で無傷の６勝目を挙げた。ロッテは終盤の好機を生かせず連勝ストップ。

◇

中日５―１オリックス（交流戦＝２９日）――中日が４連勝。四回、石伊が同点ソロ。七回に細川の２点打で勝ち越し、八回は田中の２点打で突き放した。オリックスは二回以降、打線がつながらなかった。

◇

ソフトバンク２―０広島（交流戦＝２９日）――ソフトバンクは二回、山本祐の内野ゴロの間に三塁走者が生還して先制。三回に正木のソロでリードを広げた。投げては大関が１安打完封。広島は４連敗を喫した。