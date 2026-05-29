みーーーつけたッ！！【ミスド】レア度高め◎「ファンシードーナツ」

【ミスタードーナツ】の店内で、見慣れないドーナツを見つけたら、それはレア度高めな「ファンシードーナツ」かもしれません。ファンシードーナツとは、ミスドの食品ロス対策の一環として開発されており、公式サイトによると「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料を組み合わせた商品」なのだそう。さらに「各ショップでの原材料の在庫状況により、販売状況や、取り扱いアイテムが異なります」とのことなので、見つけたら機会を逃さずゲットした方がいいかも。

そこで今回は、見つけて嬉しいミスドのファンシードーナツを紹介します。

定番ドーナツが大変身！？

@megumiko_maniaさんが発見したファンシードーナツは、「ザクザクカスタードフレンチ」。定番ドーナツの「フレンチクルーラー」がベースですが、ケーキのような華やかさと、特別感のある見た目が特徴。もし見つけたら、買わずにいられなくなりそうです。

レアドーナツにぴったりな豪華な組み合わせ

「ザクザクカスタードフレンチ」は、フレンチクルーラー生地にカスタードクリームをサンドし、表面にはチョココーティングとクランチチョコのトッピングが施されている様子。フレンチクルーラーの定番メニューには、チョコレート × カスタードの組み合わせがないため、普段は食べられない特別感がよりいっそう高まるはず。

定番 × 定番！？ 新たなドーナツに

「ポン・デ・ゴールデンストロベリー」は、「ポン・デ・リング」とストロベリーチョコ、カリカリ食感のクランチを組み合わせたドーナツ。食品ロス削減の取り組みとして生まれたファンシードーナツながら、定番ドーナツの材料を組み合わせているようにも見えるため、ファンシードーナツの中でもさらにひと味違う特別感を実感できるかも。

この組み合わせにハズレなし！

もっちりとしたポン・デ・リング生地とカリカリ食感のクランチの組み合わせに、@megumiko_maniaさんは「食感が楽しすぎる」とコメント。カリっとした食感のアクセントが加わるだけで、「いつものドーナツがここまで変化するのか！」と驚くかも。

出合えたらラッキーなミスドの、ファンシードーナツ。販売されるタイミングや店舗は特に告知されないため、なかなか見つからない可能性も。見た目や材料の組み合わせも変わるので、ミスドに行った時はぜひ探してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる