なにわ男子・高橋恭平さん（26）と郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）が出演する映画のスペシャル座談会映像が29日に解禁。3人が理想の初デートについてトークしました。

コワモテでありながら実はピュアな転校生と、恋に夢見る平凡な女子高生の青春ラブストーリーを描いた映画『山口くんはワルくない』。

映画で、容姿と性格にギャップのある高校生を演じた高橋恭平さんには、撮影の裏側でも意外な一面があったといいます。

共演した郄橋ひかるさんは「（高橋恭平さんって）お顔きれいなのに三枚目みたいな感じにやってくれるじゃないですか？ みんなを笑かそうとか。実際は、すごく繊細な方なんじゃないのかなって、一番ピュアなんじゃないかなと思います」とコメント。高橋恭平さんは「そんなことないですよ」と謙遜するも、岩瀬さんから「めっちゃ照れてる！」と指摘されていました。

“初デートで行きたい場所”という話題では、劇中に登場する『バーベキュー』、『花火大会』、『おうちでまったり』の中からそれぞれ選んでもらうことに。

郄橋ひかるさんと岩瀬さんは『花火大会』と回答。一方、高橋恭平さんは『おうちでまったり』と答え、岩瀬さんから「なんでやねん！」とツッコまれます。

高橋恭平さんは「アウトドアかインドアで言ったらインドアなんですよ」と理由を明かしました。

岩瀬さんから「家行って映画一緒に見ます、見て終わったら何話すんですか？」と聞かれると、高橋恭平さんの口から「何話すって…。そこで生まれる空間・環境・言葉を大切にしようよ」と“恋の名言”が。岩瀬さんは感心した様子で「はい、先生！」と返し、終始楽しそうなトークを繰り広げました。

（5月29日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）