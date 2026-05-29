俳優の中谷美紀が、オーストリアの広大な自宅の庭に小鹿が現れた様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】中谷美紀、オーストリアの広大な自宅庭や夫・娘との2ショット

これまでもInstagramで、プライベートについて発信してきた中谷。夫でドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナー氏との夫婦ショットや、4歳の時に出会った継娘・J氏との親子ショットなどを投稿してきた。

また、オーストリアの自宅の庭の様子もたびたびアップしており、2025年6月23日の更新では、さくらんぼを収穫している動画を公開。

「ご自宅のお庭で、さくらんぼ摘みができるなんて」「広大なお庭に立派なさくらんぼの木、羨ましい限りです」などと、話題になっていた。

中谷美紀、オーストリアの広大な自宅の庭に小鹿が現れた様子を公開

2026年5月27日の更新でも、自宅の庭での動画を公開。小鹿が現れた際の様子を披露している。

「母鹿がえさを喰む間、草原に隠されていた生後数日の子鹿が、じっとしていられなかったのか、ヨチヨチ歩きでさまよっていました。我が家の庭のりんごの木の下に落ち着いたようですが、猛禽類に見つかる前に、母鹿が迎えに来てくれますように」

中谷の投稿にファンからは、「童話の世界のような自然ですね。癒やされます」「まさに理想とする田舎暮らしです」「朝起きてこんなお庭が広がってたらいいな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）