宝塚記念ファン投票の最終結果が発表され、2025年の日本ダービー馬クロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）が36万6039票を集め、1位に輝いた。第1回、中間発表に続いて首位をキープし、ファンから高い支持を集めた。

最終結果の有効投票数は416万8985票。クロワデュノールが36万6039票を獲得してトップとなり、2位には34万8698票のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）、3位には32万1563票のマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が続いた。

4位はレガレイラ（牝5・美浦・木村哲也）、5位はミュージアムマイル（牡4・栗東・高柳大輔）で、中間発表から上位5頭の順位に変動はなかった。

一方、10位争いではエンブロイダリー（牝4・美浦・森一誠）が13万5345票を集めて10位を確保。ジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）が11位となった。また、3歳馬ではロブチェン（牡3・栗東・杉山晴紀）が15万6318票で8位、スターアニス（牝3・栗東・高野友和）が10万9978票で12位にランクインし、世代を超えた支持を集めた。

宝塚記念は上半期を締めくくるグランプリレースとして行われ、ファン投票上位馬に優先出走権が与えられる。

●宝塚記念ファン投票 最終結果上位20頭

1位 クロワデュノール 36万6039票

2位 メイショウタバル 34万8698票

3位 マスカレードボール 32万1563票

4位 レガレイラ 31万7708票

5位 ミュージアムマイル 31万4452票

6位 ダノンデサイル 22万4336票

7位 エネルジコ 16万2534票

8位 ロブチェン 15万6318票

9位 アドマイヤテラ 13万9363票

10位 エンブロイダリー 13万5345票

11位 ジャンタルマンタル 11万6413票

12位 スターアニス 10万9978票

13位 ショウヘイ 10万4464票

14位 ヘデントール 8万5589票

15位 レーベンスティール 7万2273票

16位 ダブルハートボンド 6万7825票

17位 サトノレーヴ 5万4763票

18位 ウインカーネリアン 5万3750票

19位 カヴァレリッツォ 5万1476票

20位 タガノデュード 4万9215票