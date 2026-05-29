Fujii Kaze、HANA、米津玄師らが登場！『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyのパフォーマンスアーティストが決定

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6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyのパフォーマンスアーティストが決定した。

■Grand Ceremonyの模様はNHKで生中継

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』。Grand Ceremonyでは主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストが発表される。

そしてこのたび、Grand Ceremonyを彩るパフォーマンスアーティストとして、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（※数字・アルファベット・五十音順）の12組が決定した。昨年も大きな話題となった『MAJ』だけの特別なパフォーマンスに注目だ。

なお、Grand Ceremonyの様子はNHKで生中継される。

■番組情報

NHK BS・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』

06/13（土）18:00～19:30

NHK総合・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』

06/13（土）19:30～20:55

※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり

NHK総合・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』

06/13（土）21:30～22:50

※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり

【関連番組】

NHK総合『世界に響くJ-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』

06/04（木）22:00～22:45

NHK総合『ザ・グレイテスト・ヒッツ ～特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集～』

06/06（土）23:30～23:45

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』

06/06（土）24:10～26:09

※再放送

※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/