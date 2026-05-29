Fujii Kaze、HANA、米津玄師らが登場！『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyのパフォーマンスアーティストが決定
6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyのパフォーマンスアーティストが決定した。
■Grand Ceremonyの模様はNHKで生中継
「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』。Grand Ceremonyでは主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストが発表される。
そしてこのたび、Grand Ceremonyを彩るパフォーマンスアーティストとして、Fujii Kaze、HANA、MISAMO、Sam Smith、サカナクション、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラ with Special Guests［LiSA、TAKUMA（10-FEET）、アイナ・ジ・エンド］、羊文学、米津玄師（※数字・アルファベット・五十音順）の12組が決定した。昨年も大きな話題となった『MAJ』だけの特別なパフォーマンスに注目だ。
なお、Grand Ceremonyの様子はNHKで生中継される。
■番組情報
NHK BS・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
06/13（土）18:00～19:30
NHK総合・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
06/13（土）19:30～20:55
※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり
NHK総合・BSP4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
06/13（土）21:30～22:50
※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり
【関連番組】
NHK総合『世界に響くJ-POP2026 ～MUSIC AWARDS JAPAN＆Zipanguスペシャル～』
06/04（木）22:00～22:45
NHK総合『ザ・グレイテスト・ヒッツ ～特別編・MUSIC AWARDS JAPAN特集～』
06/06（土）23:30～23:45
NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』
06/06（土）24:10～26:09
※再放送
※NHK ONEにて同時配信・1週間の見逃し配信あり
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/