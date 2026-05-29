各社「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」生配信へ、YouTube特別版も楽しめる
国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が6月13日に開催される。NHKやTOKYO MXで放送されるほか、YouTubeやradiko、Abema、Leminoでも生配信される。式典により放送局や配信サービスが異なる。
radikoプレスリリースより
視聴できる配信サービスは、6月13日13時～16時の一般部門授賞式「Premiere Ceremony」はYouTube・Abema・Lemino・radiko、18時～19時30分のレッドカーペットイベント「Red Carpet」はAbema、19時30分～22時50分の主要部門授賞式「Grand Ceremony」はYouTube・Abema・Lemino・NHK ONE・radikoとなる。
（一般部門授賞式） Red Carpet
（レッドカーペットイベント） Grand Ceremony
（主要部門授賞式） 会場 SGCホール
（TOKYO DREAM PARK） TOYOTA ARENA TOKYO 時間 6月13日
13時～16時 6月13日
18時～19時30分 6月13日
19時30分～22時50分 生放送 TOKYO MX NHK BS
NHK BSP4K NHK
NHK BSP4K 生配信 YouTube 世界配信
Abema
Lemino
radiko Abema YouTube 世界配信
Abema
Lemino
NHK ONE
radiko
YouTube Music Weekend : MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition
また、YouTubeは「MUSIC AWARDS JAPAN」にノミネートされたアーティスト48組が参加する特別版「YouTube Music Weekend : MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」を開催する。期間は6月5日～7日の3日間。
「MUSIC AWARDS JAPAN」主要6部門中の最優秀楽曲賞にノミネートされているアーティストである、アイナ・ジ・エンド、サカナクション、HANA、M!LKによるパフォーマンスのほか、7日の昼には演歌・歌謡曲版も開催し、さまざまなジャンルの音楽コンテンツを楽しめる。
全演目は、「MUSIC AWARDS JAPAN / CEIPA 公式YouTubeチャンネル」の再生リスト「YouTube Music Weekend : MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」（順次公開予定）、および各アーティストの公式チャンネル（一部レーベルチャンネル）によるプレミア公開で視聴できる。
レーベルにより、本稿執筆時点でティザー映像が公開されている。【サカナクション / YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition -teaser movie-】
MUSIC AWARDS JAPANについて
「MUSIC AWARDS JAPAN」は日本レコード協会ら5団体により設立された国際音楽賞。今年は、5000人以上の音楽業界関係者による投票のもとで、全77部門の最優秀作品およびアーティストが決まる。
4月30日には各部門中5つずつのノミネート作品が発表されており、最終投票も同日に始まった。最優秀作品は授賞式で発表される。なお、ノミネート発表のある部門は全77部門中63部門。
主要6部門でノミネートされた作品やアーティストは以下の通り。最優秀楽曲賞
Blue Jeans ／ HANA
IRIS OUT ／ 米津玄師
怪獣 ／ サカナクション
革命道中 - On The Way ／ アイナ・ジ・エンド
好きすぎて滅！ ／ M!LK 最優秀アーティスト賞
Fujii Kaze
HANA
Mrs. GREEN APPLE
サカナクション
米津玄師 最優秀ニュー・アーティスト賞
CANDY TUNE
HANA
luv
STARGLOW
ブランデー戦記 最優秀アルバム賞
10 ／ Mrs. GREEN APPLE
Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- ／ Various Artists
Gen ／ 星野源
Prema ／ Fujii Kaze
THANK YOU SO MUCH ／ サザンオールスターズ Best Global Hit From Japan
HYPNOTIZE ／ XG
IRIS OUT ／ 米津玄師
JANE DOE ／ 米津玄師, 宇多田ヒカル
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) ／ LiSA
うっせぇわ ／ Ado 最優秀アジア楽曲賞
【Indonesia】Tabola Bale ／ Silet Open Up
【Philippines】Multo ／ Cup of Joe
【South Korea】Dash ／ PLAVE
【South Korea】Drowning ／ WOODZ
【South Korea】Golden ／ HUNTR/X