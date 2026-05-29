スポーツ配信サービスの「DAZN」は、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ 2026」の日本代表戦で、全国のイオンシネマやイオンモールなどのべ102会場でパブリックビューイング「ドリームピッチ」を開催する。

対象となるのは日本代表のグループステージ全3試合。6月15日5時キックオフ予定の第1戦（オランダ代表戦、18会場）、6月21日13時キックオフ予定の第2戦（チュニジア代表戦、73会場）、6月26日8時キックオフ予定の第3戦（スウェーデン代表戦、11会場）の計3試合が放映される。

パブリックビューイングの入場料は会場によって異なる。イオンシネマでの観戦には2000円のグッズ付きチケットの購入が必要となる。同チケットには、スティックバルーン、観戦ガイドブック、A4クリアファイル、うちわ、リストバンドが付属する。イオンモールやイオンタウンなどの会場では無料で観戦できる。イオンシネマ用チケットの販売スケジュールは、抽選先行が5月30日10時～6月3日23時59分、一般発売が6月6日10時～各試合の開始時間。プレイガイドの「イープラス」で販売される。

パブリックビューイングは、Jリーグの協力・サポートのもとで実施される。会場は日本代表選手の出身地やJリーグクラブが所在するサッカー熱の高い地域を中心に選定され、地域が一丸となって応援できる空間を目指すという。