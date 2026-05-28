【東京都千代田区・大阪府大阪市】レディースアパレル会社Alyoが、POPUPを東西同時開催！代表・元鈴木さんも来店



Alyoが、5月28日(木)〜6月10日(水)東京会場、5月29日(金)〜6月9日(火)大阪会場にて、POPUPを開催。同イベントには、「CINEMATIQ」「Enchanted Corset」「SERPENTINA」の3ブランドが一堂に会し、夏の新作も試すことができる。

Alyoについて

Alyoは、東京都に本社を構えるレディースアパレル会社。ぽっこりお腹もスッキリ、グラマーなシルエットを生み出す「Enchanted Corset」、快適なのにドラマティックなアパレルブランド「CINEMATIQ」をメインに取り扱っている。

全コルセットを試着可能＆夏の新作アイテム登場



Alyoではこれまで東京・大阪でPOPUPを展開してきたが、今回初めてPOPUPを東西同時に開催！約2週間の長期開催期間中に、ブランドが入れ替わるシステムになっている。

会場では、「Enchanted Corset」の全種類のコルセットを試着可能。サイズ感や着心地など、実際に手に取って確かめることとができる貴重な機会だ。

「CINEMATIQ」や「SERPENTINA」のアパレルブランドからは、夏の新作アイテムも登場。これからの季節にぴったりなアイテムをその目でチェックしよう。

会場の決済方法は、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済となっている。

前半・後半で変わるノベルティ



さらに、POPUP期間中、1回の会計で20,000円以上購入した人に、先着順でノベルティをプレゼント。ノベルティは、前半(アパレル会期)に「CINEMATIQシャツハンガー」、後半(コルセット会期)に「EnchantedCorsetコルセットハンガー」が用意されている。

いずれもなくなり次第配布終了となる。

今回も、元鈴木さんがPOPUP会場に来店



また今回も、Alyo取締役社長である元鈴木(本名：大橋茉莉花)さんがPOPUP会場に来店。「実際に話ししてみたい」「サイズの相談をしたい」など、直接相談できる特別な機会だ。

元鈴木さんの来店スケジュールは、東京会場が6月3日(水)16:00〜close／6日(土)16:00〜18:00／10日(水)16:00〜close、大阪会場が5月29日(金)14:00〜18:00／30日(土)13:00〜20:00／6月9日(火)14:00〜18:00となっている。

元鈴木さんも来店する、東京＆大阪同時開催POPUPで、自分のスタイルにあったアイテムを見つけてみては。

■POPUP 東京会場

日時：5月28日(木)〜6月10日(水)

CINEMATIQ・SERPENTINA：5月28(木)〜6月3日(水)

EnchantedCorset：6月4日(木)〜10(水)

会場：有楽町OIOI 4階カレンダリウムD12

住所：東京都千代田区有楽町2丁目7-1

■ｐOPUP 大阪会場

日時：5月29日(金)〜6月9日(火)

CINEMATIQ・SERPENTINA：5月29日(金)〜6月3日(水)

EnchantedCorset：6月4日(木)〜9日(火)

会場：LUCUA1100 5F E SALON

住所：大阪市北区梅田3-1-3

Enchanted Corset公式オンラインショップ：https://pinupcloset.shop/collections/enchanted-corset

CINEMATIQ公式オンラインショップ：https://pinupcloset.shop/collections/cinematiq

SERPENTINA公式オンラインショップ：https://serpentina.jp/

(佐藤ゆり)