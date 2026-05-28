日向坂46大野愛実『週刊少年チャンピオン』表紙に初登場「ずーっと楽しく一日を過ごせました！」
日向坂46の大野愛実が、『週刊少年チャンピオン』26号（5月28日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
■Tシャツ＋サロペット姿やパジャマ姿、大人っぽいワンピ姿も
発売中の最新シングル「Kind of love」でフロントメンバーを務める日向坂46 五期生の超新星、大野愛実が週チャン初登場。
Tシャツ＋サロペット姿で大好きだというシャボン玉を吹く姿から、パジャマに身を包んでまどろむ姿、ワンピースを着て大人っぽい表情を見せる姿まで、“逸材”という言葉には収まらないほどの圧倒的な存在感を見せている。
両面BIGポスターが特別付録としてつく他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施。ぜひチェックしよう。
メイン写真：(C)秋田書店 (C)Seed & Flower合同会社 (C)高橋慶佑
■大野愛実 コメント
■書籍情報
2026.05.28 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』26号
■【画像】日向坂46大野愛実 誌面カット
■関連リンク
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