キタニタツヤ、鼻の手術発表 生放送でファンに説明「音楽も1〜2か月くらい休ませてもらう」
【モデルプレス＝2026/05/26】ソロアーティストのキタニタツヤが5月25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）」（毎週火曜／深夜3時〜）に出演。鼻の手術を行うことを伝えた。
【写真】キタニタツヤ、終了報告放送での貴重ショット
キタニは、放送中盤に「ここで番組からのお知らせがあります」と切り出し、「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と発表。番組の終了を決意した理由を話す中で、「でっかい理由でいうと、鼻の手術」と鼻の手術を控えていることを明かした。
続けて「僕がもともと鼻がおかしくて、喉と鼻をぶっこわして。一切声が出なくなって、中島健人くんを呼んだ日とかもありましたけど」とユニット・GEMN（読み：ジェム）としてともに活動する中島健人が同ラジオに代打出演したことも回顧。「音楽も1〜2か月くらい休ませてもらう。活動休止というわけではなく、その時期に仕事をしないという形でソニーと調整しています」と明らかにしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆キタニタツヤ、鼻の手術を報告
キタニは、放送中盤に「ここで番組からのお知らせがあります」と切り出し、「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました」と発表。番組の終了を決意した理由を話す中で、「でっかい理由でいうと、鼻の手術」と鼻の手術を控えていることを明かした。
◆キタニタツヤ、今後の音楽活動に言及
続けて「僕がもともと鼻がおかしくて、喉と鼻をぶっこわして。一切声が出なくなって、中島健人くんを呼んだ日とかもありましたけど」とユニット・GEMN（読み：ジェム）としてともに活動する中島健人が同ラジオに代打出演したことも回顧。「音楽も1〜2か月くらい休ませてもらう。活動休止というわけではなく、その時期に仕事をしないという形でソニーと調整しています」と明らかにしていた。（modelpress編集部）
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