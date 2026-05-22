サーティワンが、アイスクリームシーズンの幕開けにぴったりなキャンペーン「毎週木金土日はよくばりフェス！」を開催。

「トリプルポップ」に、1コ100円でポップスクープを追加して、最大でポップ10までをお得に楽しめます！

サーティワン「毎週木金土日はよくばりフェス！」

価格：

・トリプルポップ 570円(税込)

・ポップ4 670円(税込)

・ポップ5 770円(税込)

・ポップ6 870円(税込)

・ポップ7 970円(税込)

・ポップ8 1,070円(税込)

・ポップ9 1,170円(税込)

・ポップ10 1,270円(税込)

・ワッフルコーン +40円(税込)※トリプルポップ、ポップ4、ポップ5のみ

※店内飲食と持ち帰り、どちらも同一価格（税抜価格は異なります）

実施期間：2026年5月28日（木）〜6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日、各日12時より販売

【第1週】2026年5月28日（木）〜5月31日（日）

【第2週】2026年6月4日（木）〜6月7日（日）

【第3週】2026年6月11日（木）〜6月14日（日）

【第4週】2026年6月18日（木）〜6月21日（日）

※各週月曜〜水曜日は未実施

提供数：1店舗1日100コ限定、1人につき1日1つまで

※ポップ7〜ポップ10の持帰り時間は1時間まで

※アイスクリームの個数によってカップが変更になり、カップの形状、カップの個数は選べません

※購入1コにつき、スプーンを1つまで提供

販売店舗：全国のサーティワン店舗

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では取り扱いがありません

サーティワンが、2026年5月28日〜6月21日までの毎週木・金・土・日曜日に「毎週木金土日はよくばりフェス！」を実施。

期間中は、好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に、1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加が可能です。

最大で10コのポップスクープにでき、お気に入りのフレーバーや気になるフレーバーを気軽にたくさん楽しめます。

2026年はさらに、食べれば食べるほど盛り上がるキャンペーンが目白押し！

31公式アプリ「31Club」の会員限定で、購入個数分のポップ数に応じたクーポンがプレゼントされます☆

ポップ10の購入で310人に1人が無料になる「よくばりビッグチャンス」も実施。

2026年5月28日〜6月21日の期間中に、ポップ7〜10を2コ以上購入すると、スペシャルチケットがもらえる企画も。

スペシャルチケットは、2026年6月26日〜6月30日までのグランドフィナーレ期間中、ポップ10が1回1コ限り購入できます！

いろいろなフレーバーを気軽に楽しめる「よくばりフェス！」は、アイスクリームシーズンの幕開けにぴったりなキャンペーンです☆

モバイルオーダー

予約期間：

2026年5月21日（木）11:00〜5月27日（水）11:59までお渡し期間：翌日12:00以降の2026年5月28日（木）〜5月31日（日）2026年5月27日（水）12:00〜6月20日（土）20:00までお渡し期間：翌日12:00以降の2026年5月28日（木）〜6月21日（日）

2026年5月21日より、モバイルオーダーでの予約をスタート。

「よくばりフェス」開始前の2026年5月21日〜5月27日までの期間は、5月28日12:00以降から5月31日までのお渡し分の予約を受け付けます。

2026年5月27日12:00以降は、翌日12:00以降から14日後までの予約受付が可能です！

31公式アプリ「31Club」会員限定キャンペーン

サーティワンが展開する、31公式アプリ「31Club」

「31Club」では「毎週木金土日はよくばりフェス！」に合わせて、さまざまな会員限定キャンペーンが展開されます☆

よくばりチャレンジ

購入期間：2026年5月28日（木）〜6月21日（日）

実施期間：2026年5月28日（木）〜6月30日（火）

トリプルポップ〜ポップ10の購入個数分のポップ数が貯まる「よくばりチャレンジ」

貯めたポップ数に応じて、クーポンがもらえます！

よくばりダブルマイル

実施期間：2026年6月11日（木）〜6月14日（日）、2026年6月18日（木）〜6月21日（日）

ポップ4〜ポップ10購入分のアイスマイルが2倍になｒ「よくばりダブルマイル」

「よくばりフェス」に参加する人のクラスアップを応援します！

よくばりビッグチャンス

実施期間：2026年6月18日（木）〜6月21日（日）

「よくばりビッグチャンス」では、ポップ10を購入すると、抽選で310人に1人が無料に☆

後日、1,270円分のeGiftが配信されます。

よくばりフェス グランドフィナーレに特別招待

開催期間：2026年6月26日（金）〜6月30日（火）

※グランドフィナーレはポップ7〜10をよくばりフェス期間中に2コ以上購入された方が対象

2026年5月28日〜6月21日のキャンペーン期間中、ポップ7〜10を2コ以上購入すると、グランドフィナーレに特別招待。

グランドフィナーレ期間中は、1回1コ限りでポップ10を購入できる、スペシャルチケットが配信されます！

「トリプルポップ」にポップスクープを追加して、最大ポップ10を楽しめる、アイスクリームシーズンにぴったりなキャンペーン。

サーティワンの「毎週木金土日はよくばりフェス！」は、2026年5月28日から6月21日までの木・金・土・日曜日に、各日12時から数量限定で販売です！

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