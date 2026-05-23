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梅子の年金トーク!が「【年金いくら？】橋の下に寝る訳にはいかん…バスガイド88歳の年金インタビュー」を公開した。動画では、一人暮らしをする88歳の元バスガイドの女性にインタビューを実施。月約10万円の遺族年金と生活保護を受給しながら、「橋の下に寝る訳にはいかん」と自らの足で生活を切り拓く、たくましい姿が収められている。



冒頭、ネイルや髪をきれいに手入れした88歳の女性が登場。かつてバスガイドとして働いていた彼女は、夫を48歳の時に亡くし、長年一人で生活してきたという。脊柱管狭窄症を患い、現在は市から借りたシルバーカーを頼りに外出する日々を送っている。



話題が生活費に及ぶと、月に約10万円の遺族年金を受給しているものの、4万6000円の家賃や日々の生活費を賄うのは厳しいと告白。「橋の下に寝る訳にはいかん」と真剣な表情で語り、自ら市役所へ足を運んで生活保護の手続きを行った経緯を明かした。「自分で情報収集して工夫して、自分から動くことが大事」と、制度を正しく活用しながら自立した生活を送る姿勢を見せた。



日々のやりくりについても、「服は何十年も前のものを着る」「安い食材でおでんを作り、数日かけて食べる」と、持ち前の知恵で乗り切っている。「今の状況はものすごく良い。納得してる」と微笑む姿からは、現状を嘆くのではなく、感謝とともに前を向く力強い人生哲学がうかがえる。



終盤には、現代の子育て世代へ向けたメッセージも。抱っこ紐で子供を自分の方に向けて抱く親たちに対し、「同じ目線で前を見えるようにしてほしい」と提言。「いろんな景色を見せてほしい」と、外の世界に触れさせることの大切さを愛情たっぷりに語った。病気や生活の苦労を抱えながらも、周囲との挨拶を欠かさず、身だしなみを楽しみながら生きる女性の素顔が詰まった対談となっている。