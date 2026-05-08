すっごい商品爆誕！磁石もネジも使えないって場所にも使えちゃう！100均優秀ハンガー

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商品情報

商品名：室内用タオル干しハンガー（吸盤付）

価格：￥330（税込）

耐荷重量（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480740751

今回ご紹介するのはダイソーの洗濯グッズ売り場で見つけた『室内用タオル干しハンガー（吸盤付）』という商品。お値段は330円（税込）とダイソー商品の中ではややお高めですが、これがお値段以上に便利なアイテムだったんです！

パーツはこの3つ。壁に固定するためのパーツと、物干しパーツです。

組み立ては非常にシンプルで、固定パーツに物干しパーツをぐっと差し込むだけ。

吸盤には保護フィルムが付いているので、貼り付ける前にはがします。このジェル吸盤がかなり強力！

そのため設置場所の素材によっては壁が傷んでしまう可能性があります。ただ、類似品にありがちなマグネットや粘着テープタイプ、ネジタイプなどに比べると場所を選ばずに使えるのはうれしいですね！

取り付け方は、吸盤の保護フィルムをはがしたら、ダイヤルを左に回しておきます。次に取り付け面に密着するよう吸盤の中心を強く押し付けて中の空気を抜き、ダイヤルを右に回してしっかりと固定します。

実際に使ってみるとこんな感じ。タオルやキッチンふきんなどをかけるのにちょうどよく、ピンチハンガーを出すまでもないちょっとした小物を干すのに便利です。

吸盤はしっかりと固定されているので、モノを干してもびくともしません。耐荷重量は約1kgです。

また物干し竿の先にはこのようなパーツが付いていて、するっと落ちないようになっています。

必要ない時は物干し竿を壁際によせることができるので、邪魔になりません。また、固定パーツがクリア素材なので、圧迫感がなく、お部屋になじんでくれるのもうれしいですね！

今回はダイソーで購入した『室内用タオル干しハンガー（吸盤付）』をご紹介しました。お値段以上の使いやすさに感動した商品。

試しで使ってみたいという方でも手に取りやすいお値段なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。