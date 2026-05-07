【STEINS;GATE RE:BOOT】 8月20日 発売予定 価格： 通常版（Nintendo Switch、PS5） 7,480円 通常版（Nintendo Switch 2） 8,580円 限定版（Nintendo Switch、PS5） 12,980円 限定版（Nintendo Switch 2） 14,080円 超限定版（Nintendo Switch、PS5） 34,980円 超限定版（Nintendo Switch 2） 36,080円 ダウンロード版 6,380円 デジタルデラックスエディション 11,880円 ※PS4/Xbox Series X|S版はダウンロードのみ ※Xbox Series X|S/Steam版はスパイク・チュンソフトより発売 CEROレーティング：審査予定

「STEINS;GATE RE:BOOT」

MAGES. は、想定科学アドベンチャー「STEINS;GATE RE:BOOT（シュタインズ・ゲート リブート）」の発売日を8月20日に決定した。

本作は、2009年のXbox 360版の発売以来、シリーズ累計400万本超の売り上げを誇る「STEINS;GATE（シュタインズ・ゲート）」に、大幅なアップデートを加えたリメイク版。プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steamの6つのプラットフォームで展開される（Xbox Series X|S/Steam版はスパイク・チュンソフトより発売）。

また、huke氏描き下ろしのパッケージイラストなど最新情報も公開され、5月8日10時よりパッケージ版の予約受付が開始される。

【価格】

通常版（Nintendo Switch、PS5） 7,480円

通常版（Nintendo Switch 2） 8,580円

限定版（Nintendo Switch、PS5） 12,980円

限定版（Nintendo Switch 2） 14,080円

超限定版（Nintendo Switch、PS5） 34,980円

超限定版（Nintendo Switch 2） 36,080円

ダウンロード版 6,380円

デジタルデラックスエディション 11,880円

※PS4/Xbox Series X|S版はダウンロードのみ。

「STEINS;GATE RE:BOOT」ゲーム情報

リメイクされた刷新ポイントを紹介

より読みやすくなったシナリオ

「STEINS;GATE ELITE」のシナリオをベースに調整され、よりテンポよく読みやすい内容に。さらに、新たな世界線・エンディングシナリオが追加実装される。

ボイス・サウンドはすべて新録

ゲーム内ボイスはすべて再収録を実施。また、ゲーム内BGMは、コンポーザー・阿保剛氏によりすべてリメイクされている。

リファインされたグラフィック

キャラクター、背景、イベントスチルのすべてを線画から描き直し、大幅にアップデート。Xbox 360版と比べ、イベントスチルの枚数は約2倍、背景グラフィックは約1.2倍に増量されている。膨大なビジュアルにより、さらに臨場感あふれる体験ができる。

E-moteによる躍動するキャラクター表現

次世代アニメーションツール「E-mote」の導入により、キャラクターが生き生きと動き出し、繊細な表情の変化や自然な息遣いまでもが再現される。

オープニングムービー公開

【E-moteモーション紹介映像】

OPテーマはXbox 360版に引き続き、いとうかなこさんが歌う「スカイクラッドの観測者」を起用。YouTubeにてオープニングムービーも公開されている。

あらすじ

【オープニングムービー】【あらすじ】

神をも冒涜する12番目の理論

－－それは、俺たちが手にした偶然の産物。

主人公・岡部倫太郎は、秋葉原で弱小なヘンテコ発明サークル「未来ガジェット研究所」を主宰する大学生。

その最新作は、偶然にも過去へのメール送信機能を備えていた。

世界規模の陰謀が渦を巻き、混沌とした未来が幕を開ける！

プレイ画面・背景・イベントスチル公開

登場キャラクター

岡部倫太郎（CV.宮野真守）

本作の主人公。自らを狂気のマッドサイエンティスト「鳳凰院凶真（ほうおういんきょうま）」と名乗り、悪役っぽく立ち振る舞っている厨二病患者。秋葉原に「未来ガジェット研究所」というサークルを立ち上げて用途不明のガジェットを発明している。

椎名まゆり（CV.花澤香菜）

岡部の幼なじみで、いつもニコニコしているマイペースな天然キャラ。コスプレの衣装作りが趣味で、他人に着せたがる。幼少期によく祖母とおんぶされて夜空を見ていた影響で空に手を伸ばす癖があり、岡部から「星屑との握手（スターダストシェイクハンド）」と命名されている。

橋田至（CV.関智一）

岡部の高校時代からの友人で、通称「ダル」。2次元から3次元まで節操なく萌える、アクティブなオタク。よく喋り、ネットスラングを連発する。セクハラ発言も多め。プログラムやハッキング技術には強い自信を持っており、岡部からは「頼れる右腕（マイ・フェイバリット・ライトアーム）と呼ばれている。

牧瀬紅莉栖（CV.今井麻美）

ヴィクトル・コンドリア大学脳科学研究所の研究員。17歳にして飛び級で大学を卒業した才女。アメリカの著名な学術雑誌に論文が載り、一部で話題になっている。常にムスッとしているが、本質は好奇心旺盛で、興味を持ったものにはやたらと首を突っ込んでくる理系人間。

桐生萌郁（CV.後藤沙緒里）

編集プロダクション「アーク・リライト」のバイト。極度の携帯依存症で、話相手が目の前に居るときでも直接会話をせず、メールを送ってくる。「IBN5100」という幻のレトロPCを探して秋葉原の街中をよくウロウロしている。

漆原るか（CV.小林ゆう）

まゆりのクラスメイト。礼儀正しく清楚な正当派美少女的な性格。だが男。柳林神社の一人息子で、父親の勧めで常に巫女服を着ている。根が真面目すぎるが故に、他人の言うことを簡単に真に受けてしまい、岡部の厨二病設定をすべて事実だと勘違いしている。

フェイリス・ニャンニャン（CV.桃井はるこ）

秋葉原のメイド喫茶「メイクイーン＋ニャン2」で一番人気を誇る小悪魔系メイド。まゆりとはバイト仲間。言葉遣いには恥ずかしいほどにやたらとニャンニャン語が入る。岡部の厨二病設定に渡り合える希有な人物。本名はヒミツ。

阿万音鈴羽（CV.田村ゆかり）

「ブラウン管工房」のアルバイト面接にやってきた少女。元気でちょっとがさつな、自転車大好き娘。馴れ馴れしいようで、深いところまでは踏み込まないタイプ。たまに妙に難しい単語を使ったり、意味深な言葉を口走ったりと、意外な一面を見せることも。

天王寺裕吾（CV.てらそままさき）

「未来ガジェット研究所」が入っているビルのオーナーで、同じビルの1階にある「ブラウン管工房」の店主。妻とは死別しており、一人娘の綯とブラウン管をこよなく愛している。岡部からは「ミスターブラウン」と呼ばれている。

天王寺綯（CV.山本彩乃）

天王寺裕吾の一人娘である小学生。父親のことが大好きで、学校帰りに父の店によく顔を出す。性格は少しおとなしめ。まゆりのことを「おねえちゃん」と呼んで慕っている一方で、岡部やダルに対しては怯えた態度を取る。

ドクター中鉢（CV.小形満）

個人でタイムマシン研究を行っている発明家。テレビなどによく出演しているため知名度は高い。秋葉原にてタイムマシン発明成功記念会見を開く。

限定版特典

限定版には、本作のキャラクターデザインを務めるhuke氏描き下ろしのラボメンたちが描かれたパッケージイラストの特製外箱に、刷新されたグラフィックを楽しめるアートブック「VISUAL COLLECTION」、コンポーザー・阿保剛氏によりリメイクされた本作の作中BGMを収録した「SOUNDTRACK DVD-ROM」、さらには2024年10月27日に森のホール21にて開催された、キャスト・アーティストが大集結したイベント「STEINS;GATE 15th LIVE - ONE WORLD -」の模様を収録したライブBlu-ray＆DVDが同梱する。

【限定版特典】

■huke氏描きおろしイラストを使用した特製外箱

■「STEINS;GATE RE:BOOT」VISUAL COLLECTION

刷新された「RE:BOOT」のグラフィックを収録したアートブック。

■「STEINS;GATE RE:BOOT」SOUNDTRACK DVD-ROM

「STEINS;GATE」シリーズのコンポーザーを務める阿保剛によりリメイクされた作中のBGMを収録。

※データDVDのため、DVDプレイヤーでは再生できません。

■イベント「STEINS;GATE 15th LIVE - ONE WORLD -」ライブDVD＆Blu-ray Disc

2024年10月27日に開催されたイベントの模様を収録したライブDVD＆Blu-rayが同梱。

【出演キャスト（敬称略）】

宮野真守（岡部倫太郎役）／花澤香菜（椎名まゆり役）／関智一（橋田至役）／今井麻美（牧瀬紅莉栖役）／後藤沙緒

里（桐生萌郁役）／小林ゆう（漆原るか役）／桃井はるこ（フェイリス・ニャンニャン役）

【出演アーティスト（敬称略）】

いとうかなこ／彩音／ファンタズム（FES CV.榊原ゆい）／Ayumu（Zwei）／純情のアフィリア

店舗別特典

主要法人には、夏の装いのラボメンたちの描き下ろしイラストを使用した店舗特典が付属する。今回、描き下ろしイラストの線画が先行公開された。完成版は後日公開される。

アニメイト

キャラクター：椎名まゆり

対象商品：限定版、通常版

特典：描き下ろしB2タぺストリー

ビッグカメラ・アキバ☆ソフマップ

キャラクター：牧瀬紅莉栖

対象商品：限定版

特典：描き下ろしB2タぺストリー

ワンダーグー

キャラクター：阿万音鈴羽

対象商品：通常版、限定版

特典：AかBのどちらか1点

A…描き下ろしB2タぺストリーセット

B…「鈴羽の手紙」小冊子セット

あみあみ

キャラクター：フェイリス・ニャンニャン

対象商品：限定版、通常版

特典：描き下ろしA2クリアポスター

エビテン

キャラクター：桐生萌郁

対象商品：限定版、通常版

特典：描き下ろしB2タペストリー

楽天ブックス

キャラクター：漆原るか

対象商品：限定版、通常版

特典：描き下ろしB2布ポスター

マジゲット

キャラクター：牧瀬紅莉栖

対象商品：限定版、超限定版

特典：BIGアクリルスタンド

ゲーマーズ

対象商品：限定版、通常版

特典：B2布ポスター

GEO

対象商品：限定版、通常版

特典：A4クリアファイル

上新電機

対象商品：限定版、通常版

特典：A4クリアファイル

ヨドバシカメラ

対象商品：限定版、通常版

特典：A4クリアファイル

Amazon.co.jp

対象商品：超限定版、限定版、通常版

特典：壁紙

【ご注意】

・各特典は数量に限りがございます。無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。

・また、特典の有無はご予約時に各店舗にて必ずご確認ください。

対象商品が異なる場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。

・特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。

・ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

・画像はすべてイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

超限定版【完全数量限定生産】

通販サイト「マジゲット」およびAmazonにて販売される「超限定版」は、完全数量限定生産商品で、限定版に加え、高精細額装イラストやサントラコンプリートセットが同梱する。6月15日までの受注生産商品となっている。

受注期間：5月8日（金）～6月15日（月）

取扱店舗：マジゲット、Amazon

展開機種：PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

「超限定版」同梱物

（1）STEINS;GATE RE:BOOT 限定版

（2）huke氏イラストを使用した高精細額装イラスト

キャラクターデザインのhuke氏による美麗イラストをA4サイズの緻密な高精細印刷した額装入り複製原画。

（3）「STEINS;GATE」ALL COMPLETE SOUNDTRACK（DVD-ROM）

「STEINS;GATE」の派生作品も含めた全7作品のBGMを完全網羅したサウンドトラック集。作曲を手がけたコンポーザー・阿保剛氏によるライナーノートも付属する。

※ボーカル曲は収録されません。

※データDVDのため、DVDプレイヤーでは再生できません

＜BGM収録タイトル＞

「STEINS;GATE」

「STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん」

「STEINS;GATE 変移空間のオクテット」

「STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム」

「STEINS;GATE 0」

「STEINS;GATE ELITE」

「ファミコレADV シュタインズ・ゲート」

対応言語

日本語/英語/繁体字/簡体字（英語/繁体字/簡体字は字幕のみ対応）

多国語版の展開について

アジア版について

下記の内容でアジア版の発売も決定した。パッケージは日本語版と同一仕様で、8月20日発売予定。

パッケージ展開（通常版、限定版）…PS5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

ダウンロード版（デラックス版含む）…PS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

英語版について

英語版の発売も決定。詳細は後日公開される。

(C)MAGES./Chiyo St. Inc. (C)MAGES./NITRO PLUS