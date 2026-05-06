ゴールデンウイークも終わり、仕事や学校のために生活の乱れを直したい…という人も多いと思います。

この時期になりやすいとされる「五月病」について解説します。

【写真を見る】五月病のサインは？対応の一つとして“考え方”も大切

ゴールデンウイーク明けになりやすいといわれる「五月病」。

神谷町カリスメンタルクリニックの松澤美愛院長によると、「（五月病とは）環境の変化に心と体がついていかず、自律神経が乱れた状態の総称」だといいます。

入学や入社、異動などで「緊張・やる気」のある4月を経て、ゴールデンウイークを過ぎた頃になると、疲れが出たり新しい環境に違和感を持ったりします。そのギャップから様々な症状が出るといいます。

【五月病の症状（一部）】

●無気力

●眠れない

●頭痛・胃腸不調など

●食欲不振（食べ過ぎてしまう場合も）

松澤院長に対処法や病院への受診の目安、また周囲の人が「五月病」になったときの対応策を聞きました。

【五月病かなと思ったら】

＜睡眠＞

就寝・起床時間を一定にして生活リズムを整える

＜運動＞

ウォーキングなど、軽い運動でOK

＜考え方＞

休み明けから頑張りすぎない“スロースタート”の気持ちで

【受診の目安】

●2週間以上 症状（無気力・眠れない・食欲不振・頭痛など）が続く

●遅刻が増えるなど、社会生活に支障をきたす

ただ、気になる場合は早めの受診を検討してください。

【「五月病」周りが気づくサインは?】

●普段しないミスが続く

●食事量・睡眠時間の変化

●趣味などに集中できない（子どもの場合は好きなゲームが楽しくなさそうなど）

新しい環境で緊張感が張り詰めた状態です。周囲の人は、「だらしなさや甘えではない。調整のためにひと休みするのもいいんじゃない?」と、自分を認められるような言葉をかけることが大事だそうです。