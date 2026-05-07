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ひとり開業チャンネル / by Build’sが「【ecxia】セルフホワイトニングFCに加盟して大失敗/地方では成功できない!?【フランチャイズ】」を公開した。株式会社アクアでビル清掃FC本部を運営する松原氏が、セルフホワイトニング「ecxia」の加盟オーナーである佐藤さんにインタビューを実施。「最初からボタンの掛け違いをやってしまった」と語るFC経営のリアルな実態に迫った。



佐藤さんは加盟のきっかけについて、初期費用が抑えられる点などを挙げたが、開業当初から苦戦。松原氏から経営状況を問われると、「大失敗に近いですね」と率直に明かし、3期連続で赤字だったと語った。本部からの手助けについて尋ねる松原氏に対し、佐藤さんは「正直なかったです」と苦笑い交じりに回答。当初予定していた提携先とのトラブルもあり、集客は外部の予約サイトに依存せざるを得なくなったという。



中盤、話題はスタッフ教育と営業の難しさに移行。サブスクリプション型のセルフホワイトニングでは、顧客を定着させる現場の営業力が不可欠となる。佐藤さんは、営業が得意なスタッフが入社したことで一時的に会員数が55人まで伸び、損益分岐点を超えて黒字化した月もあったと振り返った。しかし、スタッフの退職によって再び業績が悪化。松原氏は「採用する人によって差が激しすぎる」と、属人的なビジネスモデルの難しさを吐露した。



さらに終盤では、競合店の増加や、同一エリアへの多数展開による人材と集客の取り合いが深刻化している現状を説明。現地に足を運ばず、オンラインのみで契約を完結させたことについて、「最初からボタンの掛け違いをやってしまったのかな」と悔しさをにじませた。



華やかに見える美容系ビジネスの裏に潜む、人材確保と集客のシビアな現実。現場のリアルな声を引き出した本動画は、フランチャイズ経営の難しさと、事前の情報収集や対面でのコミュニケーションの重要性を改めて浮き彫りにする内容となっている。