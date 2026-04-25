ただ挟むだけで華やか！『サンドイッチ弁当』人気実例4選。空き缶活用や時短テクも

簡単なのに、いつもとちょっと雰囲気が変わるサンドイッチ弁当。具材の組み合わせしだいでアレンジは無限！ はさむだけでパッと華やぎ、ボリュームもあって満足感も抜群です。

今回は、料理大好き「オレペエディター」たちのリアルなサンドイッチ弁当をピックアップ。色鮮やかで具だくさん、行楽にもぴったりで、まねしたくなるアイディアが満載です。

はさむだけで見た目華やか！ サンドイッチ弁当4選

手作りのミニ食パンがお菓子の缶にぴったり

息子の遅めの朝食用に、あんバターとハムチーズサンドを置き弁。パウンド型で焼いた米粉のミニ食パンが、お菓子の缶にジャストフィット。かわいい缶はお弁当用にストックしています moo_obentoさん

野菜もしっかりとれるのがうれしい！

市販品や自作のトルティーヤで、ラップサンド弁当をよく作りました。このときの具はレタス、牛肉、チーズ。鶏肉やアボカド、トマト、きゅうりなど組み合わせは自在 miwa.さん

ボリューム満点のハンバーグが大好評

レトルトハンバーグを使って手抜きしたつもりが夫ウケ抜群。トーストしていないパンには塗りやすいマヨネーズがバター代わり。ラップでくるんで少しなじませてカットします hitomikoさん

お弁当箱サイズの手作りパンを焼いて

お米が高いのでパン弁当が増えました。自分で焼いた小さなドッグパンに、作りおきの焼きそばとポテサラをはさんで。パンを作るときはお弁当箱のサイズをチェックしながら焼いています ericaさん

片手でつまめるサンドイッチは、春のおでかけにもぴったり。見た目のワクワク感もあって、子どものお弁当にも喜ばれること間違いなしです♪

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）