「転職サイトでスカウト0」。あおいしが直面した“市場価値”の低さ。社畜ねこが激務の合間にFP資格を取った執念の物語【作者に聞く】

「転職サイトでスカウト0」。あおいしが直面した“市場価値”の低さ。社畜ねこが激務の合間にFP資格を取った執念の物語【作者に聞く】