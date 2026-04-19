山羊座・女性の運勢

「ちょっと自分って頑張りすぎなのだろうか」。ふとこんな気持ちが上がってきそうなときです。現在、今後の自分には変化が必要だと悟り、積極的に日常のなかで挑戦している山羊座でしょう。それは実にうまくいき、実際の行動のなかで確実な手ごたえも掴んでいそうです。が、今週はちょっと疲れも出てくるのか、「やってられない！」という気分になるのかも。「もっと好きにやりたい！」と感じ始めたらそれはストレスの証拠かも。無理はせず、少し自分にご褒美をあげるのはどうですか？

山羊座・男性の運勢

自分の日常や今後の社会面に大きな変化の必要を感じ取り、いろいろな形で変わっていこうと奮闘している現在の山羊座です。それはおそらく思っていた以上に効果的で、「結構いけるかも！」という手ごたえを早くも得ているでしょう。が、難しいのはいままでの疲れやストレスが顔を出してくること。「…何でここまでやらなくちゃいけないのだろうか」みたいな気持ちもなりやすくなるのでは。もし当てはまる状況があるなら、少し休みつつ好きなことをやる機会も増やして発散を心がけて。バランス感覚、重要です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ