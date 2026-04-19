「実は“NHK朝の司会”の娘」欧米ツアーを席巻する22歳・“世界的スター”の正体。親が人気芸人の「2世」たち
芸能界には、俳優やタレント、アイドルなどに、親が芸能人の「2世」が数多く存在する。そんな中で、今回注目したいのは「人気芸人」を親に持つ2世タレントたちだ。
これまで、父が明石家さんまのIMALUをはじめ、ますだおかだ・岡田圭右の娘である岡田結実、ダウンタウン・浜田雅功の息子でミュージシャンのハマ・オカモトなど、父親が人気芸人の2世タレントが活躍してきた。
そこでこの記事では、父親が人気芸人で、これからの活躍が期待される若手の2世タレントたちを紹介したい。
◆女優としても頭角を現す、カジサックの長女
1人目はモデル、女優、TikTokerとして活動する梶原叶渚。叶渚は、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の娘で、現在は大手芸能事務所に所属している。
叶渚は、父親が運営するYouTubeチャンネル「カジサックの部屋」に出演して話題となり、2023年1月から雑誌『Cuugal』でイメージモデルを担当。2024年5月にはNHKの夜ドラ『柚木さんちの四兄弟。』で女優デビューし、本格的に芸能活動をスタートさせた。
モデルとしては「TGC」などのイベント出演をはじめ、人気女優の登竜門とされる雑誌『Seventeen』の専属モデルに就任。今後が期待される若手モデルとして、同性からも高い支持を集めている。
また、女優としては『民王R』（テレビ朝日系）や『僕達はまだその星の校則を知らない』（関西テレビ・フジテレビ系）などに出演。冬ドラマとして放送された『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）では、GP帯連続ドラマで初のレギュラー出演を勝ち取り存在感を放っている。
◆BABYMETALの一員として世界で活躍、博多華丸の娘
2人目に紹介するのは、世界を舞台に活動するメタルダンスユニット「BABYMETAL」のMOMOMETALだ。MOMOMETALは、お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸の娘として知られている。
2015年からアイドルとして芸能活動を開始し、女優業なども務めていた岡崎百々子は、2023年にBABYMETALへMOMOMETALとして加入。ユニットは日本だけでなく欧米やアジアでも大人気で、MOMOMETALもメンバーとして大活躍中だ。
海外ツアーも多いBABYMETALは、日本のテレビ番組に出演することが少ないが、音楽好きの間ではおなじみのユニット。今後は、さらに日本でも知名度を上げて、父娘共演が実現する日も来そうだ。
◆父と同じ「笑い」の道へ、宮迫博之の息子
そして、最後に紹介するのが、元雨上がり決死隊・宮迫博之の息子で芸人の宮迫陸だ。宮迫は、マイケルジェニーというお笑いコンビを組み、漫才を中心に活動中。今年3月には、これまで所属していた事務所を退所すると発表して話題を集めたばかりだ。
芸人としての実力は未知数だが、宮迫博之の息子として注目度は抜群。ネットニュースに取り上げられることが多いので、今後はどんな形で活躍するのか期待したい。
ここまで、父親が人気芸人の若手2世タレントを3人紹介してきた。3人ともさまざまなジャンルで活動中だが、親を超える人気を得られるか注目したい。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
これまで、父が明石家さんまのIMALUをはじめ、ますだおかだ・岡田圭右の娘である岡田結実、ダウンタウン・浜田雅功の息子でミュージシャンのハマ・オカモトなど、父親が人気芸人の2世タレントが活躍してきた。
そこでこの記事では、父親が人気芸人で、これからの活躍が期待される若手の2世タレントたちを紹介したい。
1人目はモデル、女優、TikTokerとして活動する梶原叶渚。叶渚は、お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の娘で、現在は大手芸能事務所に所属している。
叶渚は、父親が運営するYouTubeチャンネル「カジサックの部屋」に出演して話題となり、2023年1月から雑誌『Cuugal』でイメージモデルを担当。2024年5月にはNHKの夜ドラ『柚木さんちの四兄弟。』で女優デビューし、本格的に芸能活動をスタートさせた。
モデルとしては「TGC」などのイベント出演をはじめ、人気女優の登竜門とされる雑誌『Seventeen』の専属モデルに就任。今後が期待される若手モデルとして、同性からも高い支持を集めている。
また、女優としては『民王R』（テレビ朝日系）や『僕達はまだその星の校則を知らない』（関西テレビ・フジテレビ系）などに出演。冬ドラマとして放送された『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）では、GP帯連続ドラマで初のレギュラー出演を勝ち取り存在感を放っている。
◆BABYMETALの一員として世界で活躍、博多華丸の娘
2人目に紹介するのは、世界を舞台に活動するメタルダンスユニット「BABYMETAL」のMOMOMETALだ。MOMOMETALは、お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸の娘として知られている。
2015年からアイドルとして芸能活動を開始し、女優業なども務めていた岡崎百々子は、2023年にBABYMETALへMOMOMETALとして加入。ユニットは日本だけでなく欧米やアジアでも大人気で、MOMOMETALもメンバーとして大活躍中だ。
海外ツアーも多いBABYMETALは、日本のテレビ番組に出演することが少ないが、音楽好きの間ではおなじみのユニット。今後は、さらに日本でも知名度を上げて、父娘共演が実現する日も来そうだ。
◆父と同じ「笑い」の道へ、宮迫博之の息子
そして、最後に紹介するのが、元雨上がり決死隊・宮迫博之の息子で芸人の宮迫陸だ。宮迫は、マイケルジェニーというお笑いコンビを組み、漫才を中心に活動中。今年3月には、これまで所属していた事務所を退所すると発表して話題を集めたばかりだ。
芸人としての実力は未知数だが、宮迫博之の息子として注目度は抜群。ネットニュースに取り上げられることが多いので、今後はどんな形で活躍するのか期待したい。
ここまで、父親が人気芸人の若手2世タレントを3人紹介してきた。3人ともさまざまなジャンルで活動中だが、親を超える人気を得られるか注目したい。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆