タオルの定位置が決まる！シンク下のデッドスペースもムダなく活用できる【山崎実業】省スペースハンガーがAmazonで好評販売中！
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シンク下のデッドスペースを有効活用！タオル収納もスマートにできる【山崎実業】省スペースハンガーがAmazonで販売中！
引き出し開閉時のタオルの巻き込みを防止。高い位置にあるシンク下扉に設置してもシンクを超えない高さ15センチタイプのタオルハンガー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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タオル収納部の高さは15センチ。高い位置にあるシンク下の引き出しや扉に設置しても、シンクを超えない。ハンガーバーを高い位置に設置できるので、手が拭きやすく、引き出し開閉時のタオルの巻き込み防止に。
横からスライドさせてタオルを掛けられるので、簡単に取り替えがしやすい。また、ライン取っ手などの凹凸のある引き出しにも取り付け可能。
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タオルバーに付属のフックを取り付ければ、シンク周りの小物を掛けて収納できる。
シンク下のデッドスペースを有効活用！タオル収納もスマートにできる【山崎実業】省スペースハンガーがAmazonで販売中！
引き出し開閉時のタオルの巻き込みを防止。高い位置にあるシンク下扉に設置してもシンクを超えない高さ15センチタイプのタオルハンガー。
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横からスライドさせてタオルを掛けられるので、簡単に取り替えがしやすい。また、ライン取っ手などの凹凸のある引き出しにも取り付け可能。
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