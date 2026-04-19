ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シンク下のデッドスペースを有効活用！タオル収納もスマートにできる【山崎実業】省スペースハンガーがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-07-04 005010


引き出し開閉時のタオルの巻き込みを防止。高い位置にあるシンク下扉に設置してもシンクを超えない高さ15センチタイプのタオルハンガー。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-04 005027


タオル収納部の高さは15センチ。高い位置にあるシンク下の引き出しや扉に設置しても、シンクを超えない。ハンガーバーを高い位置に設置できるので、手が拭きやすく、引き出し開閉時のタオルの巻き込み防止に。

スクリーンショット 2025-07-04 005039


横からスライドさせてタオルを掛けられるので、簡単に取り替えがしやすい。また、ライン取っ手などの凹凸のある引き出しにも取り付け可能。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-04 005053


タオルバーに付属のフックを取り付ければ、シンク周りの小物を掛けて収納できる。