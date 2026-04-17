ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新作を4月17日から発売する。

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランド。2021年のブランド立ち上げ以来、身近さと手軽さ、確かな品質が好評を得て、衣料品をコンビニで購入するという新たな文化を創造している。今年2月にはブランド初のTV−CMを放映し、「コンビニエンスウェア」の世界観を大きなスケールの映像美で表現するなど、新たな可能性に挑戦した。

今年春夏の目玉商品「腕時計」がいよいよ4月17日から発売となるほか、機能キャップやショートソックスの新色も登場する。さらにブランド立ち上げ当初から支持されていた「ショーツ」を、安心感のあるベーシックなショーツを目指して改良した。



「ショートソックス」

「ショートソックス」は、つま先、かかとには補強糸を使用し、耐久性を高めた。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様になっている。今年春夏のシーズンカラーを配色した。



「腕時計」

「腕時計」は、シチズン時計と共同開発した腕時計。文字盤は爽やかな白とシックな黒の2色展開となる。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子どもから大人まで使えるサイズも特長。秒針・ベルト穴・つく棒にはファミリーマートカラーをあしらった。



「機能キャップ」

「機能キャップ」は、軽量なメッシュ素材を使用し、フィット感に優れた蒸れにくいキャップになっている。大き目のツバはUV遮蔽率90％以上で顔をしっかり守り、芯が柔らかく丸めて収納できる。洗濯機で丸洗い可能で、アクティブなシーンでの着用にもおすすめ。



「キャップ」

「キャップ」は、洗濯機で洗えて、UVカット機能付きのキャップ。サイズ調整可能なので幅広い消費者に着用できる。



「ショーツ」

「ショーツ」は、これまで多くの消費者に支持されてきた「ショーツ」を、より安心感のある、日常使いしやすい一枚へとアップデートした。股上を深めに設計することでお尻を包み込む仕様に変更し、足ゴムの幅や足繰りのカーブを細かく調整した。さらに、脇の縫い目も肌あたりの優しい縫製を採用し、細部まで見直すことで、肌へのストレスを最小限に抑えた快適な履き心地を実現した。

［小売価格］

ショートソックス：429円

腕時計：1998円

機能キャップ：1998円

キャップ：1998円

ショーツ：880円

（すべて税込）

［発売日］4月17日（金）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp