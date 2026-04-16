ギャルとガーリーのコラボが新鮮♡【森香澄】が語る“肌見せ”のポイントって？

あざとさも上品さも、ガーリーさもオトナの色気も……。バラエティ番組やドラマに多数出演し、どんどん魅力を増している森香澄さんが、Rayにカムバック！今回は、そんな香澄さんに「肌見せの着こなしルール」を教えてもらいました。香澄さん流の上品な“肌見せすたいる”を、ぜひ参考にしてね♡

香澄さんがプライベートで肌見せするときの着こなしルールや、もっと可愛く魅せるためのボディケア事情も特別に教えてもらいました。

あざとさも上品さも、ガーリーさもオトナの色気も……。どんどん魅力を増している森香澄さんが、ぷりかわな“肌見せすたいる”をまとってカバーガールにカムバック♡

トレンドと品のよさを詰め込んで♡

ギャルとガーリーのコラボを楽しむ

「脚を大胆に見せるミニ丈のギャルっぽさと、ワンピのシルエットやブーツのシアー素材の甘さのバランスが新鮮でした！

私がミニ丈のアイテムを買うときは、いつもより1つ大きいサイズを選択。そうすると丈がちょっぴり長くなるので、品のよさを損なわないかなって。その分、ウエストなどは自分で縫って調整しています。

サンダルにレースの靴下をあわせたり、オープントウのブーツをはいたり、足元のスタイリングで肌見せのバランスを整えます。春夏らしい抜け感を出すのもポイントですね」

アイボリーバルーンキャミワンピース 35,000円、シアーブーツ 59,400円／ともにPOOLDE パールネックレス 19,800円、右手につけているパールリング 8,800円、左手につけているパールリング 11,000円／以上ステラハリウッド

PROFILE

森香澄

もり・かすみ●1995年6月16日生まれ、東京都出身。多数のバラエティ番組に加え、ドラマや映画への出演と幅広く活躍。

SNSなどで発信する美容方法やファッションへの、女のコからの注目度もますます上昇中。

撮影／須江隆治（See）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／paku☆chan 取材・文／政年美代子