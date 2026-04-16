かきたねキッチン夏限定♡濃厚えだ豆味が今年も登場！贅沢おやつ時間に

夏の定番として毎年人気の「かきたねキッチン」季節限定フレーバーが、今年もパワーアップして登場♡濃厚なえだ豆の旨みをぎゅっと詰め込んだ新作は、おやつにもおつまみにもぴったり。爽やかな季節に寄り添う、ちょっと贅沢なひと粒で、日常に小さなご褒美時間をプラスしてみてはいかがでしょうか♪

えだ豆の旨みがさらに進化

『季節限定かきたねえだ豆味』は、2012年の登場以来、夏の定番として愛されてきた人気フレーバー。

今年は「えだ豆味をもっと、美味しく！」をテーマに、さらなる進化を遂げました。

粗びきえだ豆

生地に粗びきえだ豆を練り込むことで、噛むたびに濃厚な旨みが広がる仕上がりに。

さらに、山形県鶴岡産だだちゃ豆パウダーを上掛けし、口に入れた瞬間から芳醇な香りを楽しめます。

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おやつにもおつまみにも最適

季節限定かきたねえだ豆味

価格：540円(税込)

ほどよい塩味とやさしい風味で、お子さまのおやつとしても親しみやすい味わいに。家族での団らんタイムにもぴったりです。

一方で、冷たいビールとの相性も抜群。えだ豆のコクと香りが引き立ち、仕事終わりや休日のリラックスタイムをより豊かにしてくれます♪

発売期間：2026年5月13日（水）～2026年8月中旬

販売場所：かきたねキッチン直営店24店舗他、公式オンラインショップ

夏気分高まる爽やかパッケージ

初夏を感じさせるグリーンのパッケージも、この商品の魅力のひとつ。見た目からも季節感を楽しめるデザインで、ちょっとした手土産やプチギフトにもおすすめです。

開発担当者の「もっとえだ豆らしさを」という想いが詰まった一品は、えだ豆好きも納得の完成度。思わず手が止まらなくなるおいしさです♡

夏だけのご褒美おやつ♡

かきたねキッチンの夏限定えだ豆味は、素材の旨みをとことん引き出した贅沢な一粒。おやつにもおつまみにも活躍し、日常のひとときを少し特別にしてくれます。季節限定だからこそ味わえるこの美味しさを、ぜひこの夏のご褒美として楽しんでみてください♪自分用にはもちろん、大切な人へのちょっとした贈り物にもぴったりの一品です。