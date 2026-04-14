仕送りのために「親が山を…」ドンデコルテ渡辺の懺悔に一同騒然
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#357を４月12日（日）に無料放送した。
今回の放送では、『M-１グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」をお届け。“チャーハン動画”がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人”として消費される現状に危機感を抱いた芸人仲間たちが渡辺にチャーハンを引退させるべく集結。
スタジオには相方の小橋共作をはじめ、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛、オダウエダの植田紫帆、カゲヤマの益田康平、鬼越トマホークらが登場。山添が「今田耕司さんから『銀次のチャーハン俺も食べてみたい』とLINEが来た」と大物芸人までもがチャーハンに惹かれている実態に危機感を募らせる中、現在の渡辺は“仕事のほとんどがチャーハン関連”という衝撃の事実が判明。さらに、渡辺を「イジってはいけないカリスマ」と語る後輩芸人の鬼越トマホークから、渡辺の家庭環境に関するエピソードが明かされることに。鬼越トマホーク・良ちゃんから「仕送りをするために、親が山を一つ売った」という事実が暴露されると、渡辺は「山は本当です」と肯定。「その罪深さが理解できるというのが本当にヤバいんです」「親のスネなんてかじり尽くして、しゃぶり尽くすもんだろ、という強さもない……」と赤裸々に懺悔し、深刻な表情で「もうね……終わりなんですよ」と吐露。その姿に大悟は「バカじゃないから、辛いんだ」とフォローしつつ笑みが。
そして、“チャーハン引退”を渋る渡辺に対し、最終的に千鳥の２人が実際に食べて“引退か続行か”を判定することに。別の建物にあるキッチンで自作のネギ油を使った究極の“海老チャーハン”を完成させた渡辺は、皿を持ったまま街中を猛ダッシュし、スタジオまで搬送。息を切らせて届けられたチャーハンを一口食べた大悟は、天を仰いで大爆笑し「やれぇ！やれぇ！」と大絶賛。ノブも「美味っ」「このあと焼肉屋予約してたけど、もう行かん」とうなり、まさかの「チャーハン引退撤回」という結末を迎えた。
番組ではさらに、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」を放送。お笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9,800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど勝つ前から大金を使う「勝ちの前借り」という独自の流儀を披露。さらにパドックでは「G１馬・レガレイラの仲間だと思わせる」ために頭に小さな馬のぬいぐるみを乗せたり、「ズレを大事にする」と謎の理論で馬券を購入したりと奇行を連発しながらも３レース連続で外し、累計51,000円の負け。そして迎えた最終の第５レース、これまでの理論を捨てて１番人気と２番人気を軸にした「３連単全通り」を50,000円分購入。さらに「馬は人参が好きだから」とオレンジのパーカーに緑の帽子という“人参のコスプレ”をしてレースを見守る。すると、ノーマークだった10番人気の馬が２着に飛び込む大波乱となり、見事３連単が的中。払い戻し機で「限度額を超えてます」と表示され、窓口で手渡された金額はなんと「186万9,800円」。トレイに乗せられた大量の札束が画面に映し出されると、スタジオの千鳥とゲストのタレント・菊地亜美は絶叫の嵐。ノブは「2,000円が186万9,800円……ギャンブルゴリラやん」と感嘆し、見事“名に恥じぬ戦い”を見せた奇跡のドキュメンタリーとなった。本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
今回の放送では、『M-１グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」をお届け。“チャーハン動画”がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人”として消費される現状に危機感を抱いた芸人仲間たちが渡辺にチャーハンを引退させるべく集結。
そして、“チャーハン引退”を渋る渡辺に対し、最終的に千鳥の２人が実際に食べて“引退か続行か”を判定することに。別の建物にあるキッチンで自作のネギ油を使った究極の“海老チャーハン”を完成させた渡辺は、皿を持ったまま街中を猛ダッシュし、スタジオまで搬送。息を切らせて届けられたチャーハンを一口食べた大悟は、天を仰いで大爆笑し「やれぇ！やれぇ！」と大絶賛。ノブも「美味っ」「このあと焼肉屋予約してたけど、もう行かん」とうなり、まさかの「チャーハン引退撤回」という結末を迎えた。
番組ではさらに、競馬に人生をかける人たちの流儀に密着する企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」を放送。お笑いコンビ・豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラに密着。名古屋競馬場での勝負に挑む山下は、朝から9,800円の特上ひつまぶしを食し、さらに高額な“大人の遊び”を電話予約するなど勝つ前から大金を使う「勝ちの前借り」という独自の流儀を披露。さらにパドックでは「G１馬・レガレイラの仲間だと思わせる」ために頭に小さな馬のぬいぐるみを乗せたり、「ズレを大事にする」と謎の理論で馬券を購入したりと奇行を連発しながらも３レース連続で外し、累計51,000円の負け。そして迎えた最終の第５レース、これまでの理論を捨てて１番人気と２番人気を軸にした「３連単全通り」を50,000円分購入。さらに「馬は人参が好きだから」とオレンジのパーカーに緑の帽子という“人参のコスプレ”をしてレースを見守る。すると、ノーマークだった10番人気の馬が２着に飛び込む大波乱となり、見事３連単が的中。払い戻し機で「限度額を超えてます」と表示され、窓口で手渡された金額はなんと「186万9,800円」。トレイに乗せられた大量の札束が画面に映し出されると、スタジオの千鳥とゲストのタレント・菊地亜美は絶叫の嵐。ノブは「2,000円が186万9,800円……ギャンブルゴリラやん」と感嘆し、見事“名に恥じぬ戦い”を見せた奇跡のドキュメンタリーとなった。本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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