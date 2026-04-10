自分に似合うメガネは、どのように探せばよいのでしょうか？ 「なりたい印象でメガネを選ぶのもおすすめです」と話すのは、メガネと帽子のライフナビゲーター・里和（さとわ）さん。ここでは、代表的な4種類のメガネのフレームを、なりたいイメージで選ぶおすすめポイントとともに解説。大人世代こそ取り入れたい、トレンドのフレームも紹介していただきます。

スクエア：シャープで知的な雰囲気に

直線的な形が特徴の「スクエアフレーム」。顔まわりを引き締め、知的な雰囲気をつくってくれます。

ビジネスシーンで男性がかけているイメージがありますが、女性がかけても頼れる一本。

少しラフな服装でも、スクエアフレームのメガネをプラスすればほどよくシャープに。学校行事や仕事のプレゼンなど、きちんと見せたい日におすすめです。

オーバル：落ち着いた優しさを演出

オーバルフレームは楕円形のデザインで、目の形に近く顔になじみやすいのが特徴。比較的だれでも似合いやすく、メガネ初心者さんも取り入れやすいフレームです。

スクエアと同じ横長の形ですが、曲線があるため印象はぐっとやわらか。主張が強すぎないので、落ち着いた雰囲気になります。

ウェリントン：きちんと感と親しみやすさを両得

逆台形の「ウェリントンフレーム」は、縦幅があるので同じ四角形のスクエアフレームよりもシャープさが和らぎます。

きちんと感と親しみやすさのバランスがよく、どんな場面にも合わせやすい形。仕事の日も休日のお出かけも使えて万能なので、メガネ選びに迷ったらまず試してみたい一本です。

ボストン：やわらかく華やぐ

ボストンフレームは丸みのある逆三角形のような形。曲線が多く、顔まわりの印象をやさしく見せてくれます。

フェミニンな雰囲気が出るので、華やかさをプラスしたいときにおすすめ。普段のコーディネートも少しやわらかムードになります。

大人世代こそ取り入れたい最旬フレーム

最近私が注目しているのは、フレームに存在感のあるタイプ。顔にメリハリをつくってくれるので、年齢を重ねて「目元の印象が少し薄くなってきた」と感じる大人世代にもぴったりです。

黒ぶちや柄入りのフレームといった少し大胆に感じるデザインでも、かけてみるといつもと違う自分に出会えて新しい発見が。メガネで印象を変えたいときにおすすめです。