ボートレース住之江の開設70周年記念G1「太閤賞競走」は最終日の8日、12Rで優勝戦が行われ、松井繁（56＝大阪）がインから逃げ切ってG1通算61度目、太閤賞は17年ぶり最多5度目の優勝を決めた。1分47秒1の節間最速タイムでフィニッシュ。握って攻めた井上忠政が2着に続き大阪ワンツー。差した峰竜太が3着で本命サイドの決着。節間売り上げは111億1597万9000円で、目標の110億円をクリアした。

準優の勝利者インタビューで、最後の締めに選んだ言葉はこんなものだった。

「この56歳、やるなっていうところを見せたいと思っているんで、最後も全力で頑張ります！！」

輝かしい実績。ファン、関係者、選手から“王者”とあがめられてきたが、近年は相手以上に“年齢”との闘いにあらがっている姿が印象的だった。

不名誉な記録も記者席をざわつかせた。地元の1号艇は8連敗中…。誰よりも責任感の強い男にとって、想像を絶するプレッシャーだったに違いない。

それでも関係者は初日のドリーム千成賞1号艇に指名した。ボブルヘッド人形の作製もプライドを奮い立たせた。悩みの種だった当地独特の乗りづらさも新エンジンのキャビテーションプレートの変更で緩和された。トップ級の舟足でドリーム千成賞を押し切ると、呪縛から解放されたかのように優勝戦まで突き進んだ。

本番。攻めてきたのは後輩の井上忠だった。節イチの行き足で3コースから捲ってきたが、王者は握り過ぎることなく冷静にレバーを当ててブイを外さぬ絶妙ターン。バック内有利に2マークを先取りしてVを決めた。

「集中することだけ考えていました。（優勝できて）ホッとしましたね。今から変わったことはできないので真摯（しんし）に仕事に取り組んで、いい結果が出せるように精いっぱい頑張ります」

賞金ランクは前日の18位から7位まで浮上。目標のベスト6入りも見えてきた。

◇松井 繁（まつい・しげる）1969年（昭44）11月11日生まれ、大阪府出身の56歳。64期。1989年5月13日、住之江でデビュー。96年児島オールスターでSG初優勝。通算成績2662勝147V。G1は61V。SG12Vでグランプリは3度頂点に輝く。1メートル68。血液型O。