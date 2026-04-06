被害総額1億円超か　中古車販売店が突然閉鎖　騒動受け店に被害者殺到　148万円振り込んだ購入者「連絡がつかない」

福岡・宗像市の中古車販売店。

トラブルに巻き込まれた人たちが詰めかけ、「（Q.支払総額は？）148万円。（Q.148万振り込んだ状態で？）連絡が急につかない」「納車もされず、連絡も取れないという状態。大事なお金をとられている認識」などと話していました。

トラブルが起きたのは、主に軽自動車の販売を手掛ける「グーニーズワン」。

突然、閉鎖したのです。

店にはたくさんの車が並んでいますが、出入り口には「警戒監視中」と書かれ、店内はもぬけの殻のようです。

3月、この店で車を購入したという男性は、「タントを買った。お金を払ったが、騒動を見て仕事を休んで来た。来てみて（店員が）誰もいないのでびっくり」と話します。

別の男性は、車の受け渡しを求める置き手紙を残していました。

さらに、「勝手にナンバーを変えられた。『イベント用に撮影したいから貸してください』ということで、夫がジムニーを貸した。それが一向に帰ってこなくて、おかしいと。（マイカーに）違うナンバーが付いていて、知る限り2回ナンバーが変わっていた」と被害を訴える人も。

店側は「返却する」と説明していましたが、その後、連絡は途絶えたといいます。

店の関係者たちはどこに行ったのか。

店と取引関係にあった人が経営者に電話をかけましたが、出ることはありませんでした。

警察によりますと、すでに複数の相談が寄せられていて、実態の調査に乗り出したということです。

被害総額は1億円を超える恐れもあり、今後さらに大規模なトラブルに発展する可能性があります。