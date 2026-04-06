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実業家のマイキー佐野氏が空売り解禁の本質を解説！『とんでもない事が起きます。2026年に金融業界が大きな転換点を迎える』

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『とんでもない事が起きます。2026年に金融業界が大きな転換点を迎える【マイキー佐野 投資学】』では、これまで表に出てこなかった金融構造が変質し始めている現状が示されている。実業家のマイキー佐野氏が着目するのは、急拡大してきたプライベートクレジット市場である。非公開の貸付を前提とするこの領域は、外部から実態が見えにくいことによって安定していると見なされてきた。



しかし現在、大手投資銀行がこの市場に対する新たな仕組みを導入し始めている。複数企業を束ねた形で指数化し、外部から下落に賭ける手段を提供する動きだ。これにより、従来は存在しなかった価格評価の軸が持ち込まれることになる。この変化が意味するのは、見えなかった損失の顕在化である。外部市場の評価が反映されることで、これまで内部評価に依存していた資産の価値が揺らぐ可能性がある。



さらに問題となるのが流動性の構造である。長期貸付を前提とする資産に対し、投資家は短期的な換金を求める。このギャップが拡大した場合、解約制限や資産売却といった対応が連鎖的に発生する余地がある。



佐野氏はこの状況を、過去の金融危機と重ね合わせながら説明する。共通しているのは、不透明な資産に対して外部評価が導入された瞬間に、構造的な歪みが露出する点である。



中でも資金が集中している分野として挙げられるのがソフトウェア関連である。収益の予測可能性を背景に資金が集まってきた領域だが、技術変化の影響によって評価基準そのものが揺らぎつつある。



こうした複数の要素が重なることで、市場全体に連鎖的な影響が及ぶ可能性があるとされる。評価の変化、資金移動、そして投資家心理の変動が同時に進行する構造だ。この動きがどのように展開していくのかは、動画内でより具体的に整理されている。